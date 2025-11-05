台北市沒條件普發現金？綠營批蔣萬安玩「數字遊戲」 杯葛總預算

台北市府115年總預算編列2142.05億元，再創新高，下午送市議會一讀會，連同追加預算和其他15個市府提案，全部遭民進黨議員暫擱，留到下次再討論。民進黨議員顏若芳指出，蔣萬安上午赴議會專案報告，拒絕普發現金，還搞數字遊戲，才擋下市府所有提案。

北市115年預算，歲入計列2098億元，較上年度歲入2044億元，增加53.83億元，約增2.63%；歲出衡量財政負擔能力核列2142億元，較上年度歲出2021億元，成長120億元，約增5.98%；以上歲入歲出相抵，計差短44億元，連同債務還本127億元，包括非自償性106億元及自償性21億元，尚須融資調度171.32億元，將全數以移用以前年度歲計賸餘予以彌平。

北市議會下午一讀會，討論市府的總預算案、追加預算和捷運、各大基金會等預算共17案，但全部遭民進黨議員暫擱，暫時無法交付委員會審查。

顏若芳直言，暫擱市府總預算，主要是針對普發現金，北市府從上周到現在，一直說北市府沒有條件普發現金，但北市財政局給的數字，都說台北市沒有超徵，錢要用於捷運等重大建設，但捷運建設，中央在設計規畫上都有補助，做這些「數字遊戲」很不合理，因為對北市府的預算案，非常有意見，一讀會時全部暫擱。

顏若芳說，市府應該要來黨團溝通說明，台北市是資源最充足、預算最多，建設也最完善，但卻不願意普發現金、還稅於民，這是說不過去的，而且蔣萬安上午來議會專案報告說未來台北未來要還債、有公共建設，但這些中央不是也要做，但中央已經普發現金了，說台北市沒有條件，這個說法說不過去，台北市有超徵稅收，就是要還稅於民。