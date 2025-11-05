聽新聞
新北水利局美化巷弄 彩繪結合汙水接管見成效
新北市水利局近期於板橋區聯翠里及土城區清和里推動後巷美化工程，分別以「海底世界與花卉世界」、「毛孩的童年派對」為主題彩繪老舊牆面，灰暗巷弄搖身一變為色彩繽紛的童話世界，不僅提升生活環境，也讓居民多了散步駐足的好去處。
水利局指出，板橋聯翠里鄰近全市最大的花卉市場，設計團隊因此發想結合海底與陸上花卉意象，透過鮮明色彩與裸眼3D彩繪技術，打造立體躍動的視覺感受。土城清和里則鄰近朱財華登山步道，假日人潮眾多，局處選定登山口巷弄施作主題牆面，打造溫馨可愛的毛孩派對場景，吸引不少遊客拍照打卡。
聯翠里長吳麗梅表示，民生汙水接管原先為了改善異味與環境問題，但水利局將工程結合彩繪規劃，讓老牆換上鮮豔新衣，轉化為社區藝術的一環，長輩與孩童經過都會多看幾眼，「大家都說巷子變漂亮、走起來更開心了！」
水利局長宋德仁說，截至今年10月底，新北市汙水用戶接管數已達126萬3,667戶，普及率70.83%，也同步完成741條後巷彩繪，成果有目共睹。過去居民可能擔心工程破壞環境，如今反因彩繪美化獲得好評，形成「接管＋美學」的雙贏局面。
水利局強調，未來將持續推動「汙水接管結合後巷彩繪」，不僅提升環境衛生，更為社區注入創意與活力，落實宜居城市目標。
