公益回饋空間難用連侯友宜也傻眼 議員促市府引導業者規畫

聯合報／ 記者葉德正江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜下午到議會備詢。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜下午到議會備詢。記者葉德正／攝影

相關都更、都是計畫變更都會要求捐贈公益空間以換取容積獎勵，新北市議員黃心華、楊春妹今天在議會總質詢，對公益捐贈空間的使用、效益質詢，要求市府應該主動規畫、引導開發者提供符合地方需求的公益設施，並建立完善的活化與成效檢討機制。

新北市長侯友宜說，早期很多公益設施都是已經蓋好了，才找受贈者，「新板特區很多公益回饋地點都讓我傻眼，位處角落根本不知道在哪裡，後來轉作玩具銀行才順利活化」，目前新制度都必要先找到受贈者，再確認公益設施要蓋成什麼，更符合需求。

黃心華、楊春妹指出，對於公益設施回饋，市府應扮演主動角色，從整體規畫角度盤點各區需求，避免出現蓋了卻不好用的情況，他也提到，部分公益空間開放後，管理與營運成本由市府分擔，應該定期檢討使用效益，確保空間真正被善用。

城鄉局長黃國峰表示，民國108年後的新制度已要求需求單位確認後才能進入都更或都設程序，早期部分閒置或不適用空間也正逐步改善，現行規範下確實設有性質轉換機制，可讓空間轉為更有效率的用途，但仍需符合法令程序，也不能處分變賣。

侯友宜則指出，過去公益回饋常出現角落空間找不到人用的情況，現在市府已改為先確認需求再媒合，讓空間真正符合民眾期待，目前公益捐贈多用於社會住宅、托育、身障設施與運動中心等用途，新店第二運動中心也將透過此方式推動。

黃心華建議，市府可透過公益捐贈空間補足藝文展演場地缺口，尤其新店區尚無大型藝文中心，應把握開發契機。侯友宜說，新店市民對運動與藝文設施需求殷切，將請文化局評估，在後續公益回饋中納入興建藝文空間的規畫，會持續善用公益回饋，兼顧運動與藝文發展，讓公益空間成為市民共享、活化利用的資產。

