多統籌款不發現金挨轟雙標 蔣萬安舌戰簡舒培「搞不清楚」

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
中央普發現金一萬元今起開放登記，不過藍綠黨團要北市加碼發現金，北市長蔣萬安以台北市沒有發現金條件拒發。民進黨議員簡舒培今在議會質疑蔣萬安雙標。批蔣如果連中央這4年多給多少錢都搞不清楚，就沒資格說市府沒有錢。蔣萬安則反擊，議員完全搞混，還每年都在審預算。

蔣萬安今天赴議會專案報告，簡舒培說，截至過去四年，北市府從中央統籌款多分到有408億元，但蔣萬安要中央超收的稅金該普發現金，但中央多給北市府的408億元，蔣萬安就不普發？質疑蔣萬安邏輯非常奇怪，會讓人家覺得蔣萬安雙標，從中央多拿的錢，蔣說沒有錢不用普發，根本是雙標。

蔣萬安則反擊簡舒培「不是的，議員你完全搞混」，中央是過去四年超徵稅收1.6兆，地方拿到的統籌分配稅款都已經編列在下一年度的預算，都已經支出，花掉了。不過中央是超收稅款，所以才有所謂的「還稅於民」。

蔣還說，北市府拿到統籌款都編在下一年度預算，推動各項市政建設，北市府實際只有超收34億元，甚至議會也要求北市府要因應美國關稅推出因應政策。

簡舒培批評蔣萬安「你如果連中央這4年多給多少錢，都搞不清楚，你就沒有資格說北市府沒有錢。」蔣萬安有反批，是議員你搞不清楚，沒有了解中央給的統籌款，都編在下一年度預算，用掉了，議員還每年都在審預算。

北市府 蔣萬安 議員

