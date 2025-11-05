大巨蛋漏水未解…技師今勘查 議員曝「殺手鐧」籲市府別放水

台北大巨蛋啟用近2年仍頻傳漏水，體育局今早與技師近日大巨蛋場館內勘查，目前結果尚未出爐，不過綠白議員今專案報告質疑，今天勘查未通知在地議員也不開放媒體，市府遇到大巨蛋就蓋牌。市長蔣萬安表示，一切都是依法行政，也會在2周內研擬，在不違反法令狀況下公開評鑑報告。

議員張文潔指出，今天要會勘完全沒有通知任何議員、不開放媒體，技師是很專業的職業不會應在場任何人改變說法或結果，「難道市府在替遠雄掩蓋什麼嗎？」過去一年只要大巨蛋有問題，市府都說會反應到營運績效評估，但這份報告如今卻蓋牌，地方里長提出反應也不知道是否有納入評估委員會中。

議員林亮君說，只要向市府索營運績效相關資料一概都不提供，漏水狀況至今未解決，市府、議會都拿市府都沒辦法，難道BOT出去，市府就管不到，若遲不改善，只要下雨進到大巨蛋都會漏水，就是丟台北市的臉。

議員陳宥丞也指出，大巨蛋最高容納量約5萬多人，目前還有約1萬多容載空間，這是市府的「殺手鐧」，若遠雄不把漏水修好，未來若想申請開放更多人數不應開放，要求蔣萬安要具體承諾。蔣也允諾，一切會依法行政。

蔣萬安表示，已請體育局和法務局研議再不違反促參法及財政法令情況下，用兩個禮拜時間整理相關績效資料供議會參考。至於漏水部分，體育局長游竹萍補充，今天早上體育局已會同技師進入大巨蛋勘查，但因為是內部會議，當初和並沒有和評議委員說要開放，需要尊重委員意見與想法。