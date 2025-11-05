老人租屋難…台中社會住宅長者入住率竟僅10% 議員要求調整機制

台灣即將邁入超高齡社會，長者安養成重要問題，不僅難租屋，社會住宅也抽不到。台中社會住宅超過2800戶，其中只有約10%是65歲以上長者申請，議員認為並未真正照顧到需要幫助的族群，要求調整社宅分配機制；市府表示，會向住宅審議委員會提案研議。

台中市議會今天質詢都發建設水利業務，民進黨議員陳俞融、陳淑華、張芬郁、陳雅惠、謝家宜、蕭隆澤聯合質詢。陳俞融表示，台中市標榜幸福城市，但65歲以上的長者連居住都成問題，不僅在租屋市場碰壁，社宅也一房難求。

陳俞融說，在她接獲的案件中，有1名75歲從外地退休回台中養老的長者，無自用住宅要租屋，但多數房東一聽到房客超過65歲，就直接拒絕，連看屋的機會都不給，甚至是帶有社宅性質的包租代管機構都有類似狀況，聯繫40間租屋仍無法找到棲身處。

陳俞融指出，長者在租屋市場受挫，想住進社宅同樣困難，目前台中2831戶已出租社宅，僅296戶是65歲以上長者申請，近三年完工的7處新社宅中，65歲以上長者總申請數1567件，1237人失望而歸，其中711人並非不符合資格，僅是「未中籤」。

陳俞融認為，台中市社宅雖然設置40%關懷戶數來保障弱勢的中籤率，但65歲以上長者在關懷戶中的比例只有22.56%；此外，專為行動不便者設計的「無障礙房型」，目前還有38戶是空戶，形同養蚊子，都市發展局的行政效能與資源錯置令人難以容忍。

陳俞融建議，調整社宅分配機制，第一是提高關懷戶比例，從40%調升到50%，第二要在這50%關懷戶中明確訂定65歲以上長者保障名額；此外市府應該設立友善長者的租屋媒合平台，與大型租屋網站合作，篩選有意願租房給長者的房東，並研議維修補助等誘因。

都發局長李正偉回應，市府會先加強包租代管的部分，要求業者優先處理長者案件；社會住宅部分涉及中央補助規定，市府會將議員的建議向中央反映。關懷戶共有13類，包含身心障礙者、長者等，是否要把長者定為優先排序須整體研議，市府會向住宅審議委員會提案。