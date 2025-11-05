快訊

新北耶誕城開城倒數！七大天橋化身「馬戲光影廊道」

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
「歡樂童心泡泡」以七彩霓虹彩球交織懸掛，營造泡泡般的童趣場景。圖／新北市觀旅局提供
「歡樂童心泡泡」以七彩霓虹彩球交織懸掛，營造泡泡般的童趣場景。圖／新北市觀旅局提供

「2025新北歡樂耶誕城」即將於11月14日登場，今年以「馬戲嘉年華」為主題，首度將光影藝術結合城市空間設計，將板橋車站周邊天橋與人行道化身為炫彩燈光秀舞台，打造沉浸式節慶廊道。新北市觀旅局表示，今年的耶誕城不僅有繽紛燈飾，更融入性別平權與互動設計理念，讓民眾在感受節慶氛圍之餘，也能體驗尊重與包容的城市價值。

觀旅局指出，今年主燈區以馬戲團元素延伸至周邊七座天橋，結合創意燈光與裝置藝術，呈現不同主題氛圍。小遠百天橋的「華麗空中飛人」以金黃燈海構築舞台，動態燈條化作空中飛人穿梭光廊；百揚大樓天橋的「極限火圈表演」重現獅子穿越火圈的熱力瞬間；板橋車站天橋「狂歡馬戲彩旗」融入新北市徽色系，展現城市活力；新府路天橋「魔幻舞環」以琉璃光影打造晶亮流光大道；縣民大道天橋「歡樂童心泡泡」以七彩霓虹彩球交織懸掛；新站路天橋「時光膠囊」則以科技光影帶領民眾穿越時空；板橋車站B1連通道的「LINE FRIENDS星光大道」則以可愛角色燈飾吸睛，營造最萌節慶氣氛。

今年耶誕城也融入性別友善概念，呼應聯合國「反性別暴力運動」精神。縣民大道天橋特別設置「神奇變幻彩球」裝置，以象徵包容的珊瑚橘為主色，燈球可隨觸碰變換色彩，象徵理解、尊重與傾聽。觀旅局表示，希望讓民眾在互動中體會性平意涵，「讓節慶的光不只照亮城市，也照亮每個人的心」。

此外，市民廣場周邊四條人行道也設置創意主題裝置，包括「神奇魔術帽」、「馬戲棚大道」、「歡樂小丑派對」與「大象轉轉球」等，邀請民眾合影互動、拍照打卡，感受濃厚的節慶活力與童趣氛圍。

新北市觀旅局表示，「2025新北歡樂耶誕城」將以光影、藝術與溫度共構城市節慶新體驗，歡迎各位民眾共襄盛舉。

「時光膠囊」透過科技光影延伸感，引領民眾展開奇妙的時空穿越旅程。圖／新北市觀旅局提供
「時光膠囊」透過科技光影延伸感，引領民眾展開奇妙的時空穿越旅程。圖／新北市觀旅局提供
「魔幻舞環」以晶瑩剔透的琉璃光影在空中折射閃耀，宛如空中環幻化而成的流光大道。圖／新北市觀旅局提供
「魔幻舞環」以晶瑩剔透的琉璃光影在空中折射閃耀，宛如空中環幻化而成的流光大道。圖／新北市觀旅局提供
「神奇變幻彩球」以聯合國反性別暴力運動代表色「珊瑚橘」為主色，搭配可隨觸碰變換色彩的互動燈球，傳遞關於性別平等的溫柔理念。圖／新北市觀旅局提供
「神奇變幻彩球」以聯合國反性別暴力運動代表色「珊瑚橘」為主色，搭配可隨觸碰變換色彩的互動燈球，傳遞關於性別平等的溫柔理念。圖／新北市觀旅局提供
「極限火圈表演」重現馬戲團熱力奔放的獅子穿越火圈瞬間。圖／新北市觀旅局提供
「極限火圈表演」重現馬戲團熱力奔放的獅子穿越火圈瞬間。圖／新北市觀旅局提供
「馬戲棚大道」以經典帳篷輪廓，引領民眾進入童話馬戲世界。圖／新北市觀旅局提供
「馬戲棚大道」以經典帳篷輪廓，引領民眾進入童話馬戲世界。圖／新北市觀旅局提供

