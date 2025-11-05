大巨蛋績效80分…報告不公開挨轟蓋牌 蔣萬安允研議給議員看

台北大巨蛋漏水問題未解，引發議員質疑，北市府評估大巨蛋去年的營運績效評分竟達80.25分，甚至相關評估報告細節，也都以BOT合約為由不公開。台北市長蔣萬安表示，財政局有說明BOT規定，市府是依照規定辦理，允諾會盡快請法務局研擬，在不違法情形下讓議員調閱資料，兩周內研議。

蔣萬安今天赴議會專案報告，民進黨議員林亮君質疑，大巨蛋績效評分不公開，這是非常大的問題，尤其她跟市府索資，市府也不提供，過去蔣萬安曾說大巨蛋若兩年績效評估沒有到70分就能解約，但現在只要球迷遇到下雨天大巨蛋就漏水，議員要監督，竟然監督不到？

林說，「是否只要BOT出去，議員管都管不到？法規部分到底保密什麼？我不太懂，其他案子都可以提供，什麼案子這麼特殊？」尤其大巨蛋漏水狀況遲不改善，真的是丟台北市民的臉，要求蔣萬安研議，何時可以讓議員調閱相關資料？

蔣萬安說，財政局有說明，BOT有規定，是依照規定辦理，允諾會盡快請法務局研擬，在不違法情形下，讓議員調閱資料，兩周內研議。