輝達案功不可沒…議員要他放心去選新北 李四川反應曝光

台北市長蔣萬安今早赴議會針對輝達案專案報告。北市議員秦慧珠質詢時也問到，過程中副市長李四川功不可破，是不是成案後能放心去選新北市。李四川說，「我每天回新北市，但不是選市長，是回家睡覺。」

秦慧珠表示，輝達執行長黃仁勳日前接受美國福斯新聞採訪，黃公開感謝台灣廠商合作，沒有台廠、美國製造的願景很難實現。這個等於是把台灣製造產業鏈和美國AI產業鏈綁在一起，對台灣產業鏈有所提升，但是也希望下次黃仁勳感謝台廠夥伴，也感謝北市府。

話鋒一轉，秦慧珠也問蔣萬安，整個輝達案，副市長李四川功不可沒，表現如何。蔣萬安直呼，非常好。秦笑說，是不是能放心去選新北市長？李四川回，「我每天回新北市，但不是選市長，是回家睡覺。」

秦慧珠也說，過程中不僅是兩位首長能力提升，也如同其他議員所說，應該要加速與輝達簽約的進程，同時要感謝新壽合意解約速度很快，最後也在台新新光金控董事長吳東亮拍板下促成，沒有要過多的經費。另外，北士科像T3、T4等用地，也要趕緊做整體規劃，引進相關AI產業鏈，而非只是湊數。

蔣萬安說，確實在整體未來北士科，在市有地的招商策略，因為輝達確定進駐後，所以會擺脫過去舊有思維，會用整體、台北市產業長遠發展來布局。