「想到媽媽」 公車司機雨中抱身障婦上車今受表揚：於心不忍

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
三重客運857公車司機林榮新（左），今天在站長陳俊霖（右）陪同下到新北市府接受市長侯友宜表揚。記者葉德正／攝影
三重客運857公車司機林榮新（左），今天在站長陳俊霖（右）陪同下到新北市府接受市長侯友宜表揚。記者葉德正／攝影

日前三重客運857公車停靠蘆洲鷺江國小站時，一名男乘客上車前告知司機林榮新同行有位身障人士，林榮新下車設置無障礙斜坡板，發現這名身障老婦人穿著雨衣一步一步爬行，他在知會婦人後，一把將婦人抱上車安置，即便婦人擔心弄髒司機衣服，他也不以為意，暖舉引發熱議。新北市長侯友宜今天在市政會議表揚林榮新，林說，他以同理心看待每一位乘客，「要是那是我媽媽，於心不忍欸！」

上周北部陰雨綿綿，一位身障老婦艱難地在地上爬行準備搭公車，三重客運司機林榮新見狀立即下車，不假思索地將她抱上車，並在抵達目的地後再親自抱她下車，這幕溫暖車上乘客，更感動許多網友。

「一句謝謝，就是我們的動力。」來自花蓮太魯閣族的林榮新說，沒想到這個日常工作會引發社群大眾關注和媒體報導，甚至還傳回部落，媽媽更幽默地「提醒」他要跟記者說，「是媽媽教得好！」

林榮新之前曾是貨運司機，後來又開了5年的遊覽車，去年5月加入三重客運，至今約一年半。42歲林榮新有著原住民樂天開朗的個性，他說，公車乘客常多是老人家，他一定都會耐心地等他們上下車、或坐好位子才開車，將心比心。

就如那天看到老婦人在地上爬行時，「要是那是我媽媽，於心不忍欸！」他只跟老婦人說一聲，便將她抱上車。從行車記錄器畫面看得出來，林榮新抱得有點費力，但他說，「這是愛的力量」。

林榮新也觀察，平常一天跑車大都會遇到2到3位身障者，他放置斜坡板到協助乘客上車，大概3到5分鐘左右，雖然難免有其他乘客會抱怨，但大多數的民眾都能體諒，林榮新也說，事件曝光後，有愈來愈多身障者願意搭乘公車。

新北市長侯友宜今在市政會議表揚林榮新的善行義舉，他表示，林榮新的暖心舉動，不僅體現以人為本的公共運輸精神，更讓城市裡多了一分溫度，提醒人們真正的美景，是人與人之間的善意。

此外三重客運已頒發獎金並記大功乙次，董事長李博文也將於年底尾牙公開表揚，感謝他以實際行動展現公車服務的溫度。

三重客運857公車司機林榮新。記者葉德正／攝影
三重客運857公車司機林榮新。記者葉德正／攝影
林榮新將身障老婦抱上車。圖／三重客運提供
林榮新將身障老婦抱上車。圖／三重客運提供

身障者 公車

