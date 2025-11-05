快訊

北市民債務每人2.55萬…蔣萬安：不認同歲計賸餘換現金

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
市長蔣萬安今赴議會專案報告，對於議會藍綠黨團提案「北市加碼普發現金」，民眾黨議員黃瀞瑩問蔣，是否認同歲計賸餘換現金？蔣表示，不認同。 記者林麗玉／攝影
中央普發現金1萬元今起登記，市長蔣萬安今赴議會專案報告，對於議會藍綠黨團提案「北市加碼普發現金」，民眾黨議員黃瀞瑩問蔣，是否認同歲計賸餘換現金？蔣表示，不認同。

蔣萬安表示，歲計賸餘基本上就是北市府「老本」，如果有老本都會用於公共建設，例如北市去年增加34億元稅收，但前年就短收，稅收不穩定，不像中央稅收穩定持續成長。

黃瀞瑩說，台北市的歲計勝餘111年為267.65億元、112年381.14億元、113年539.34億元，若以539億多元，換算一個市民有2.1萬元，綠營提案加碼北市發現金2.1萬，不過台北市一年以上公共債務未償餘額為624億元，平均每位市民分攤2.55萬元。北市的歲計勝餘都拿來還債，都還不夠用，但如果市庫有多餘的錢，蔣萬安要用在哪裡？

蔣萬安表示，歲計賸餘都會用在各項建設，台北市未來的重大公共建設，包括捷運3876萬、校舍改建356億元、社宅25處240億元、市場改建181億元、運動場館經費150億元等，約有4800億元建設要花。至於校校有公托政策，目前正在盤點，下一步就會估算經費與人力。

黃瀞瑩也要求蔣萬安要將各項重大建設的期程等規畫出來，才能讓市民理解，繳的地方稅金用在什麼建設上，蔣萬安允諾可以。

