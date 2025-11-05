聽新聞
0:00 / 0:00

電動機車暴增 基隆換電站不足惹怨

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆電動機車占比達1成，全國最高，但民眾反映換電、充電站不足。市府說，換電站、充電站目前共129站，持續建置中。記者游明煌／攝影
基隆電動機車占比達1成，全國最高，但民眾反映換電、充電站不足。市府說，換電站、充電站目前共129站，持續建置中。記者游明煌／攝影

基隆市長謝國樑上任後2023年推免費「公益青年就業電動機車補助案」，3年來已逾2萬人申請，明年因財政吃緊暫停申請。因電動機車暴增占比已達1成全國最高，議員反映停車及換電站等配套都不足頻生民怨。市府說，換電站、充電站目前共129站，持續建置。

因財劃法修法後，中央補助縮水影響，市府日前宣布明年暫緩電動機車申請，補助計畫到今年底裁止，環保局針對電動機車補助計畫及換電站不足問題，赴議會說明。

環保局說，2022年基隆機車數18萬8459輛，電動機車4799輛，占比僅2.5%。電動機車成長快速。2024年度機車數20萬0314輛，電動機車1萬9768輛，電動車占比達9.9%，全國最高；該年度電動機車增加1萬4146輛，燃油車較前1年減少3727輛。

議員張耿輝說，因預算停辦電動機車計畫相當可惜，希望財政許可後可恢復。議員吳驊珈表示，停辦後原來有申請的民眾合約有沒有受影響，市府要說清楚。

議員張顥瀚表示，市府花約13億公帑預算，今年底貿然結束，市面上電動機車暴增很多，汰舊換新沒有做好，停車空間不足，很多機車找不到車位，亂停在騎樓，未來如要再推動，停車空間、充電設備等配套要強化。

環保局長馬仲豪說，如果有相關預算，明年底有可能再恢復編列，停車空間及換電站會持續建置。

基隆 電動機車

延伸閱讀

基隆電動機車暴增換電、充電站不足 市府：已129站持續建置

影／基隆新市政大樓改建爭議綠引聯合報評論 市府：將釐清外界誤解

基市建新市政大樓 綠營質疑土地送建商 市府：依法爭取最優共負比

謝國樑擬邀建商合建市政大樓 民進黨轟：違法送市產

相關新聞

不只拒絕光電板 未來翡翠水庫緊急支援發電要收費

經濟部水利署連連3年發函台北翡翠水庫管理局，要求評估翡翠水庫設置光電板的可行性，引發爭議。翡管局長林裕益下午在議會財建部...

關渡新橋規畫挨批「害三蘆更塞」

中央核定18億經費興建關渡新橋，分流淡北道路往返北市車流。民代質疑若將新橋以高架銜接至成蘆橋，車流灌進三重、蘆洲市區，「...

關渡新橋怎麼蓋 專家：先觀察淡江大橋

關渡新橋規畫引發關注，外界憂心銜接成蘆橋方案恐加劇蘆洲、三重交通壅塞。專家說，淡江大橋明年5月通車，可等淡江大橋通車後觀...

支援發電 翡翠水庫要補償費

台電低價向翡翠水庫買電，導致市庫每年短收約2億元；近3年來翡翠水庫還接受台電申請9次支援發電，其中5次無償提供。翡管局昨...

爬合歡山違規搭帳 康橋國際學校挨罰

康橋國際學校上周帶領學生550名分五梯次登合歡山，在合歡北峰搭設多個帳篷與天幕，未向太魯閣國家公園管理處申請而違規，太管...

黑豬肉聞名 深坑多福宴照辦

新北深坑以「豆腐、竹筍、茶葉、黑豬肉」四寶聞名，非洲豬瘟中央祭出豬隻禁宰禁運政策，但新北市府與深坑區公所共同主辦的「20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。