關渡新橋怎麼蓋 專家：先觀察淡江大橋

關渡新橋規畫引發關注，外界憂心銜接成蘆橋方案恐加劇蘆洲、三重交通壅塞。專家說，淡江大橋明年5月通車，可等淡江大橋通車後觀察車流轉換情形再做進一步評估。

淡江大學運輸管理學系教授許超澤指出，若以高架道路銜接至成蘆橋，是否會造成蘆洲、三重交通惡化，關鍵在於「車流導向與末端疏解規畫」是否完善。交通流就像水流，重點不只是接上哪裡，而是另一端是否有足夠的分流或疏導空間。若銜接道路規畫不周，確實可能讓車流集中於市區，若能同步改善連接系統、優化路口與快速道路引導，就能有效降低衝擊。

他指出，隧道銜接台64線的工程經費龐大，勢必面臨中央補助與地方財政壓力，一切要看評估結果與政策取向。

許超澤建議，政府在確定方向前，應先觀察淡江大橋通車後的實際分流效應，再決定是否啟動下一階段建設。淡江大橋預計明年5月通車，至少要運作3個月觀察車流變化，再看北淡公路及台2線是否有效分流，才能確定新橋必要性與位置。

他也提醒，未來新橋若設計不周，恐重演關渡橋「單向不足、機車與行人動線規畫不完善」問題，主管機關應吸取過去經驗，避免投資巨大卻無法達到真正分流效果。

台北市交通安全促進會理事長陳學台表示，最終還是要看關渡新橋規畫要如何銜接成蘆橋，若銜接後還是連接至平面道路，勢必衝擊當地交通，目前仍在可行性研究階段。淡江大橋明年通車，可等到淡江大橋通車後觀察車流轉換情形再進一步評估。