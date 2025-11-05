聽新聞
0:00 / 0:00
大巨蛋北市分潤 議員建議重談
台北大巨蛋營運績效評估報告日前出爐，獲評80.25分，但其他資料都「蓋牌」，議會不分藍綠都批「黑箱」。體育局和法務局研議後，昨承諾在不影響商業機密前提下公開逐項分數與評估細項，預計2周內提供給議會。至於分潤是否重談，體育局表示，等大巨蛋全區啟用再評估。
大巨蛋園區啟用後，商辦大樓、美食街、平面餐廳去年陸續開幕，影城棟上月底也加入營運，剩百貨商場、飯店仍在籌備，預計明年第2季全區開幕。
日前議員要求「營運績效評估報告」應適度公開，局長游竹萍昨承諾，考量大巨蛋與其他促參案不同，與法務局討論後，將在不涉及商業機密前提下公開評估報告；因營運績效評估要等7月、前一年財報出爐，明年起評估報告將參考3月底出爐上市櫃公司年度財務報表，提前啟動評估作業。
昨天會中，議員秦慧珠等人關心抽成問題，游竹萍說，營收分潤按當年度預估營業收入總額0.6%計收，若營收比預估好，會視比率從0.6%至1.6%不等，去年市府編列稅入約180萬，但依遠雄營運績效應能收到300多萬元，符合營運績效，但要等實際核定後比較明確。
秦慧珠問，市府多收是否代表大巨蛋已經轉虧為盈？游表示，市府抽取分潤不管大巨蛋是否盈利，是依每年遠雄所送投資計畫書，按比率編列稅入，遠雄仍是虧損狀態，轉虧為盈可能還要一段時間。
議會建議分潤比率重談，游竹萍說，現行分潤機制是雙方合意協商後結果，大巨蛋還未全區營運，雖然議會希望重談分潤，但須等到場館完全營運，取得準確財務報表後才能評估可能性。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言