大巨蛋北市分潤 議員建議重談

台北大巨蛋營運績效評估報告日前出爐，獲評80.25分，但其他資料都「蓋牌」，議會不分藍綠都批「黑箱」。體育局和法務局研議後，昨承諾在不影響商業機密前提下公開逐項分數與評估細項，預計2周內提供給議會。至於分潤是否重談，體育局表示，等大巨蛋全區啟用再評估。

大巨蛋園區啟用後，商辦大樓、美食街、平面餐廳去年陸續開幕，影城棟上月底也加入營運，剩百貨商場、飯店仍在籌備，預計明年第2季全區開幕。

日前議員要求「營運績效評估報告」應適度公開，局長游竹萍昨承諾，考量大巨蛋與其他促參案不同，與法務局討論後，將在不涉及商業機密前提下公開評估報告；因營運績效評估要等7月、前一年財報出爐，明年起評估報告將參考3月底出爐上市櫃公司年度財務報表，提前啟動評估作業。

昨天會中，議員秦慧珠等人關心抽成問題，游竹萍說，營收分潤按當年度預估營業收入總額0.6%計收，若營收比預估好，會視比率從0.6%至1.6%不等，去年市府編列稅入約180萬，但依遠雄營運績效應能收到300多萬元，符合營運績效，但要等實際核定後比較明確。

秦慧珠問，市府多收是否代表大巨蛋已經轉虧為盈？游表示，市府抽取分潤不管大巨蛋是否盈利，是依每年遠雄所送投資計畫書，按比率編列稅入，遠雄仍是虧損狀態，轉虧為盈可能還要一段時間。

議會建議分潤比率重談，游竹萍說，現行分潤機制是雙方合意協商後結果，大巨蛋還未全區營運，雖然議會希望重談分潤，但須等到場館完全營運，取得準確財務報表後才能評估可能性。