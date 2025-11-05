遠雄拒列席議會 大巨蛋漏水未解

台北大巨蛋啟用近2年，仍頻傳漏水，體育局昨赴議會報告，原邀請遠雄巨蛋公司列席，但遠雄稱與市府屬契約關係，不受議會監督，拒絕出席。議員批遠雄沒出息，要求市府須更強硬。體育局表示，漏水範圍已縮小，今會找技師勘查；遠雄僅表示「暫無回應」。

大巨蛋近幾次漏水區域多位在B1層，L2、L5層也有局部漏水。體育局今年共裁罰5次，分別為7月12日、25日、9月7日、10月20日、21日，共50萬元。

體育局昨赴議會專案報告台北大巨蛋營運狀況，漏水問題最受關注。局長游竹萍表示，遠雄漏水部分持續開罰，去年至今年10月已罰240萬元，也要求遠雄持續修繕，漏水範圍已縮小，影響範圍約改善了9成。

專案報告中原邀請遠雄巨蛋公司列席，遠雄卻表示與北市府屬契約關係，拒絕出席。

民眾黨議員陳宥丞怒批遠雄不甩市府，「資料不給、漏水修不好，真的很沒出息」，並質疑為何會有晴天未漏水的稽查報告。

陳宥丞指出，很多民眾抱怨進場看比賽、聽演唱會，因漏水被迫換位置，從價格高換到低、距離舞台近換到遠，甚至最後只拿到1個鑰匙圈補償。

他表示，遠雄消極處理漏水衍生爭議，已影響入場觀眾權益，未來遠雄想拉高進場人數上限，體育局不應核准。

有議員問，是否曾參考國外巨蛋漏水案例、工法，在場官員回答，東京巨蛋也會漏水，有詢問並參考相關修繕工法。陳宥丞馬上說，「人家幾年你幾年」？東京巨蛋啟用已逾30年，台北大巨蛋僅落成不到2年，不要再拿兩者比較。

國民黨議員張斯綱也表示，漏水可能和巨蛋建築結構、氣候都有關，有問題就應解決，包含受影響觀眾如何補償等，若漏水修不好，應研擬漏水區域不售票等機制，有消費爭議研議處理的SOP。

「不管任何天候都不應漏水。」游竹萍說，遠雄導入科技設備，透過GPS定位及熱像儀抓漏水點位，今天會與技師勘查大巨蛋漏水主因，提供修繕建議。至於漏水影響區域是否不售票或建立賠償機制，體育局允諾會和遠雄、主辦單位於售票前討論。