聽新聞
0:00 / 0:00

遠雄拒列席議會 大巨蛋漏水未解

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
台北大巨蛋漏水問題，體育局表示，範圍已縮小，會找技師勘查主因，提出修繕建議。本報資料照片
台北大巨蛋漏水問題，體育局表示，範圍已縮小，會找技師勘查主因，提出修繕建議。本報資料照片

台北大巨蛋啟用近2年，仍頻傳漏水，體育局昨赴議會報告，原邀請遠雄巨蛋公司列席，但遠雄稱與市府屬契約關係，不受議會監督，拒絕出席。議員批遠雄沒出息，要求市府須更強硬。體育局表示，漏水範圍已縮小，今會找技師勘查；遠雄僅表示「暫無回應」。

大巨蛋近幾次漏水區域多位在B1層，L2、L5層也有局部漏水。體育局今年共裁罰5次，分別為7月12日、25日、9月7日、10月20日、21日，共50萬元。

體育局昨赴議會專案報告台北大巨蛋營運狀況，漏水問題最受關注。局長游竹萍表示，遠雄漏水部分持續開罰，去年至今年10月已罰240萬元，也要求遠雄持續修繕，漏水範圍已縮小，影響範圍約改善了9成。

專案報告中原邀請遠雄巨蛋公司列席，遠雄卻表示與北市府屬契約關係，拒絕出席。

民眾黨議員陳宥丞怒批遠雄不甩市府，「資料不給、漏水修不好，真的很沒出息」，並質疑為何會有晴天未漏水的稽查報告。

陳宥丞指出，很多民眾抱怨進場看比賽、聽演唱會，因漏水被迫換位置，從價格高換到低、距離舞台近換到遠，甚至最後只拿到1個鑰匙圈補償。

他表示，遠雄消極處理漏水衍生爭議，已影響入場觀眾權益，未來遠雄想拉高進場人數上限，體育局不應核准。

有議員問，是否曾參考國外巨蛋漏水案例、工法，在場官員回答，東京巨蛋也會漏水，有詢問並參考相關修繕工法。陳宥丞馬上說，「人家幾年你幾年」？東京巨蛋啟用已逾30年，台北大巨蛋僅落成不到2年，不要再拿兩者比較。

國民黨議員張斯綱也表示，漏水可能和巨蛋建築結構、氣候都有關，有問題就應解決，包含受影響觀眾如何補償等，若漏水修不好，應研擬漏水區域不售票等機制，有消費爭議研議處理的SOP。

「不管任何天候都不應漏水。」游竹萍說，遠雄導入科技設備，透過GPS定位及熱像儀抓漏水點位，今天會與技師勘查大巨蛋漏水主因，提供修繕建議。至於漏水影響區域是否不售票或建立賠償機制，體育局允諾會和遠雄、主辦單位於售票前討論。

延伸閱讀

板橋新北小巨蛋12月公告上網招商 侯友宜：大小巨蛋都會孵出來

大巨蛋漏水未解！議會專案報告遠雄未列席 陳宥丞怒嗆沒出息

驚險一瞬間！GD大巨蛋繞場太嗨「差點跌下花車」

GD大巨蛋耍帥失敗超糗 眼鏡卡頭頂「瞬間髮型全毀」

相關新聞

不只拒絕光電板 未來翡翠水庫緊急支援發電要收費

經濟部水利署連連3年發函台北翡翠水庫管理局，要求評估翡翠水庫設置光電板的可行性，引發爭議。翡管局長林裕益下午在議會財建部...

遠雄拒列席議會 大巨蛋漏水未解

台北大巨蛋啟用近2年，仍頻傳漏水，體育局昨赴議會報告，原邀請遠雄巨蛋公司列席，但遠雄稱與市府屬契約關係，不受議會監督，拒...

大巨蛋北市分潤 議員建議重談

台北大巨蛋營運績效評估報告日前出爐，獲評80.25分，但其他資料都「蓋牌」，議會不分藍綠都批「黑箱」。體育局和法務局研議...

關渡新橋規畫挨批「害三蘆更塞」

中央核定18億經費興建關渡新橋，分流淡北道路往返北市車流。民代質疑若將新橋以高架銜接至成蘆橋，車流灌進三重、蘆洲市區，「...

關渡新橋怎麼蓋 專家：先觀察淡江大橋

關渡新橋規畫引發關注，外界憂心銜接成蘆橋方案恐加劇蘆洲、三重交通壅塞。專家說，淡江大橋明年5月通車，可等淡江大橋通車後觀...

支援發電 翡翠水庫要補償費

台電低價向翡翠水庫買電，導致市庫每年短收約2億元；近3年來翡翠水庫還接受台電申請9次支援發電，其中5次無償提供。翡管局昨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。