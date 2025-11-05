聽新聞
0:00 / 0:00

爬合歡山違規搭帳 康橋國際學校挨罰

聯合報／ 記者王思慧林媛玲／連線報導

康橋國際學校上周帶領學生550名分五梯次登合歡山，在合歡北峰搭設多個帳篷與天幕，未向太魯閣國家公園管理處申請而違規，太管處開2張罰單，每張最高可罰3千元。校方指出，為確保學生安全，攜帶緊急醫療帳篷，未來會依規定申請。

太管處合歡山管理站指出，該校學生日前分多梯次到攀登合歡北峰與西峰山林教育，由於學校擔心攀登途中發生意外，或臨時有醫療需求，因此，在北峰三角點旁，搭設帳篷與天幕作為醫療帳使用。

合歡山管理站表示，接獲民眾反映派員查看，發現學校事前沒向太管處申請。依國家公園法第13條在太魯閣國家公園區域禁止事項，禁止擅自於指定以外地區露營、炊煮、搭設棚架等；因此聯合警方依法開2張罰單，每張可罰1500至3000元。

合歡站表示，民眾要在國家公園內臨時搭設帳篷，事前一定要申請，但也不一定申請就會通過，要視山林狀況審核。以這次學校山林教育活動為例，因參與人數眾多，國家公園管理處可能會提出較嚴格的規範，如活動當天搭好帳篷且結束後就必須帶下山等。

校方回應，因山區氣候變化多端，校方為確保學生安全，都會攜帶緊急醫療帳篷，學生若有意外狀況時，可讓隨隊醫護人員能及時照應，該帳篷為提供高山緊急醫療使用，每天都會撤收，將來會依規定先提出申請。

合歡山 康橋國際學校

延伸閱讀

康橋登山隊爬合歡山「違規搭帳篷」挨罰 校方坦承疏失

北部學校千人登合歡山未申請搭帳篷 恐破壞自然環境 太管處開罰

曾敬驊「跑山上睡覺」突斷聯 一禮拜沒洗澡沒帶帳篷睡大自然

太夢幻了！LV竟出帳篷和寵物床 獻給自由穿梭周末的時髦戶外生活冒險家

相關新聞

不只拒絕光電板 未來翡翠水庫緊急支援發電要收費

經濟部水利署連連3年發函台北翡翠水庫管理局，要求評估翡翠水庫設置光電板的可行性，引發爭議。翡管局長林裕益下午在議會財建部...

關渡新橋規畫挨批「害三蘆更塞」

中央核定18億經費興建關渡新橋，分流淡北道路往返北市車流。民代質疑若將新橋以高架銜接至成蘆橋，車流灌進三重、蘆洲市區，「...

關渡新橋怎麼蓋 專家：先觀察淡江大橋

關渡新橋規畫引發關注，外界憂心銜接成蘆橋方案恐加劇蘆洲、三重交通壅塞。專家說，淡江大橋明年5月通車，可等淡江大橋通車後觀...

支援發電 翡翠水庫要補償費

台電低價向翡翠水庫買電，導致市庫每年短收約2億元；近3年來翡翠水庫還接受台電申請9次支援發電，其中5次無償提供。翡管局昨...

爬合歡山違規搭帳 康橋國際學校挨罰

康橋國際學校上周帶領學生550名分五梯次登合歡山，在合歡北峰搭設多個帳篷與天幕，未向太魯閣國家公園管理處申請而違規，太管...

黑豬肉聞名 深坑多福宴照辦

新北深坑以「豆腐、竹筍、茶葉、黑豬肉」四寶聞名，非洲豬瘟中央祭出豬隻禁宰禁運政策，但新北市府與深坑區公所共同主辦的「20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。