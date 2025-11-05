支援發電 翡翠水庫要補償費

台電低價向翡翠水庫買電，導致市庫每年短收約2億元；近3年來翡翠水庫還接受台電申請9次支援發電，其中5次無償提供。翡管局昨表示，未來台電若再請求，將收每立方公尺3元耗水補償費，每延長1小時發電，約可挹注市庫84萬元。

台電表示，購電費率由雙方合意簽定，若有變更須重新議定；至於翡管局所提補償費一事，目前並無相關法令規定可向台電收取。

林口火力發電廠機組今年9月故障，影響電力供應，台電公司桂山電廠緊急請求台北市政府翡翠水庫管理局支援，翡管局在接到台電請求通知之後，水力電廠即配合啟動支援。

從前年1月至今年10月底，台電緊急申請翡翠電廠延長發電時數共9次，經審查不影響穩定供水條件下同意5次、不同意4次，共增加發電22.5小時，總發電量155萬度。

翡管局長林裕益昨在議會財建部門答詢，除了今年9月支援台電，近3年接受台電申請支援有9次，但翡翠水庫為大台北地區重要水源，兼具「民生供水」與「水力發電」功能，不會每次同意，會考慮當時蓄水、供水沒問題，且有需要調節水位需要，才會同意。

據了解，台電近10年來以每度1.72元價格向翡翠水庫購電，遠低於市場價。議員徐弘庭表示，台電用便宜的價錢向翡翠水庫買電，市府每年短收2億元，市府應專案處理。

翡管局指出，為建立合理制度，研訂「台電公司申請翡翠水力發電延長時數耗水補償契約書（草案）」明定耗水補償費每噸（立方公尺）3元計價，並函送台電公司。