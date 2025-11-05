關渡新橋規畫挨批「害三蘆更塞」

中央核定18億經費興建關渡新橋，分流淡北道路往返北市車流。民代質疑若將新橋以高架銜接至成蘆橋，車流灌進三重、蘆洲市區，「不是分流而是引流」，恐造成交通災難。市府回應表示，關渡新橋仍在可行性研究階段。

立委林淑芬說，中央2022年核定18億元經費興建關渡新橋，目標是分散淡北道路通往北市車流，卻可能造成反效果，蘆洲、三重交通服務水準已是最壅塞F級，區域未來有多項開發案，難承受更多車流。

林淑芬指出，市府可行性研究期中報告顯示即便完成「方案二」，瓶頸路段103市道在2041年仍為F級，形同花大錢卻沒改善，根本解方是「方案三」以高架或隧道方式銜接台64線，讓過境車流與地區車流分開，她喊話要交通部勿核准方案二，「別讓五股、蘆洲、三重居民成為交通規畫的犧牲品」。

議員陳偉杰說，關渡新橋規畫尚未定案，綠營民代大可不必急著指責規畫單位，淡水北海岸地區人口成長，透過交通建設連結雙北有必要性，三蘆民眾也期待到北海岸有更方便的道路。

對此，新北新工處長簡必琦回應，關渡新橋處於可行性研究階段，一切未定案，預計年底完成期末報告後才進入後續規畫與設計程序。

簡必琦說明，關渡新橋涉及高額經費與跨區交通整合，可行性研究方向分短期、中期、長期，並非外界誤解的「多方案競爭」。方案二是短期方案，內容包括新建關渡新橋、優化103市道及興建銜接成蘆橋的高架橋；方案三屬中長期目標，規畫以高架或隧道方式銜接台64線，屬於不同階段方向。早期單純只蓋橋、未配合道路改善的方案一，恐造成更多交通問題，已被市府淘汰。

地方憂方案二讓五股、蘆洲、三重交通惡化，簡必琦澄清，區域壅塞非興建新橋所致，是整體人口成長導致交通量增加，不是蓋橋才塞，即使不蓋也會塞

簡必琦也說，2022年中央核定18億經費興建關渡新橋，如今物價飛漲，評估至少要35億，103線優化方案至少要12億，中長期方案整體要近200億，不可能讓中央一次核定那麼高經費，才會以幾項方案來呈現短中長期工程方向。