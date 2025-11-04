中央普發現金、北市刺激消費辦抽獎 「這段時間」發票別丟
民眾期待已久的全民普發現金1萬元，明天開放登記，地方政府也將祭出有感的加碼方案。台北市議員闕枚莎下午在議會財建部門質詢產發局，台北市政府祭出有什麼「好康」？北市產發局表示，將以抽獎形式，獎項比上次普發6千元時更豐富，下周二公布。
北市產發局表示，北市府配合中央普發現金政策，以「來台北有購嗨 消費歡樂抽」為主軸，推出刺激消費抽獎活動，民眾於北市店家單筆消費滿200元登錄發票，即可獲得抽獎序號，另結合友好特店及旅宿加碼雙倍抽獎機會。
活動預計自114年12月1日開放登錄，可登錄114年11月11日至115年3月8日的發票及收據，並規畫推出周周抽、月月抽及千萬總獎等話題活動，預估總獎值超過3000萬元，帶動市民消費、提振商圈活力並促進北市經濟。活動將在11月10日正式對外發布。
