快訊

「大到不能倒」銀行名單出爐維持6家 金管會指潛在第7家是這間

併購案只等董事會拍板 玉山金、三商、三商壽股票5日同時停牌

中央普發現金、北市刺激消費辦抽獎 「這段時間」發票別丟

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
「全民+1政府相挺」普發現金登記網站將於11月5日起至11月9日為期5天開放預登記，並於11月10日起全面開放登記。圖／聯合報系資料照
「全民+1政府相挺」普發現金登記網站將於11月5日起至11月9日為期5天開放預登記，並於11月10日起全面開放登記。圖／聯合報系資料照

民眾期待已久的全民普發現金1萬元，明天開放登記，地方政府也將祭出有感的加碼方案。台北市議員闕枚莎下午在議會財建部門質詢產發局，台北市政府祭出有什麼「好康」？北市產發局表示，將以抽獎形式，獎項比上次普發6千元時更豐富，下周二公布。

北市產發局表示，北市府配合中央普發現金政策，以「來台北有購嗨 消費歡樂抽」為主軸，推出刺激消費抽獎活動，民眾於北市店家單筆消費滿200元登錄發票，即可獲得抽獎序號，另結合友好特店及旅宿加碼雙倍抽獎機會。

活動預計自114年12月1日開放登錄，可登錄114年11月11日至115年3月8日的發票及收據，並規畫推出周周抽、月月抽及千萬總獎等話題活動，預估總獎值超過3000萬元，帶動市民消費、提振商圈活力並促進北市經濟。活動將在11月10日正式對外發布。

發票 北市

延伸閱讀

日本舞者入住旅店行李遭竊 北市警追2清潔員到案

北市因應路跑活動 凱道11月8日傍晚至9日中午交管

因應國民法官法將擴大適用 北市警強化蒐證能力

老鼠亂竄…北市動物之家成「米奇樂園」？議員憂危及犬貓健康

相關新聞

不只拒絕光電板 未來翡翠水庫緊急支援發電要收費

經濟部水利署連連3年發函台北翡翠水庫管理局，要求評估翡翠水庫設置光電板的可行性，引發爭議。翡管局長林裕益下午在議會財建部...

老鼠亂竄…北市動物之家成「米奇樂園」？議員憂危及犬貓健康

北市動物之家變「迪士尼樂園？」議員陳宥丞接獲陳情，位於內湖動物之家有很多老鼠亂竄，大白天老鼠也出來逛大街，陳憂心，老鼠可...

中央普發現金、北市刺激消費辦抽獎 「這段時間」發票別丟

民眾期待已久的全民普發現金1萬元，明天開放登記，地方政府也將祭出有感的加碼方案。台北市議員闕枚莎下午在議會財建部門質詢產...

鄰長服務多面向 汐止區公所舉辦行動服務研習

汐止區公所舉辦鄰長行動服務研習，分為4個場次，邀請汐止區的鄰長們參加，現場除了加強鄰長服務及登革熱防治等宣導，並且頒獎表揚各里的績優鄰長，感謝他們對鄰里環境的付出。

上千戶社區居民出入不便 汐止區國興街盼增跳蛙公車

汐止區國興街進去的迎旭山莊，有大大小小好幾個社區，居住人口上千戶，不過一直以來沒有大眾運輸，讓居民們要上班、上學都很不方便，得走很長的路下山才有車子可以搭，所以新北市議員張錦豪就召集相關單位人員進行協調，希望能夠爭取跳蛙公車，方便學生上放學或是居民到捷運站更方便。

瑞芳警分局深入營造公司宣導識詐 強化員工防詐意識

為強化民眾防詐意識、降低詐騙受害風險，新北市警察局瑞芳分局今(4)日由分局長沈明義親自帶隊，前往瑞芳地區營造公司進行識詐宣導。活動中，分局長以生動的真實案例分享常見詐騙手法，提醒員工提高警覺，現場互動熱烈，氣氛活潑。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。