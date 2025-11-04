新北YouBike騎乘人次突破3億人 「尋找YouBike善意人」得獎名單公布

汐止區國興街進去的迎旭山莊，有大大小小好幾個社區，居住人口上千戶，不過一直以來沒有大眾運輸，讓居民們要上班、上學都很不方便，得走很長的路下山才有車子可以搭，所以新北市議員張錦豪就召集相關單位人員進行協調，希望能夠爭取跳蛙公車，方便學生上放學或是居民到捷運站更方便。

2025-11-04 18:13