新北YouBike騎乘人次突破3億人 「尋找YouBike善意人」得獎名單公布

中央社／ 新北4日電
新北市交通局表示，YouBike騎乘人數於10月27日突破3億人次大關。聯合報系資料照／記者張策攝影
新北市交通局今天表示，YouBike騎乘人數於10月27日突破3億人次大關，「尋找YouBike善意人」活動中獎名單也順利出爐，第3億騎乘者獲12個月TPASS都會定期票。

交通局發布新聞稿指出，新北市YouBike公共自行車系統累計騎乘人次突破3億大關，不僅象徵新北市在推動綠色運輸及建構低碳城市方面取得的卓越成就，更代表市民朋友以實際行動，共同凝聚了3億份對永續交通的善意騎乘能量。

交通局表示，與微笑單車公司合辦「#尋找善意人」系列活動，第3億名的幸運兒可獲相當1年的12個月份的TPASS基北北桃1200都會通定期票（30日），前、後各11人也可獲3個月份、6個月份TPASS。

交通局表示，得獎名單已公布於YouBike官方網站，網址為https://activity.youbike.com.tw/prizes，微笑單車公司也會同步發送簡訊給得獎人，相關領獎時間、方式及說明，請上活動網站查詢。

交通局表示，「#尋找善意人」系列活動中的「善意祝福牆」感謝活動持續至11月10日截止，將抽出100人可獲贈YouBike騎乘券，活動網址為https://www.youbike.com.tw/region/ntpc/

