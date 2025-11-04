鄰長服務多面向 汐止區公所舉辦行動服務研習

快訊

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
活動現場也頒獎表揚各里的績優鄰長，感謝他們對鄰里環境的付出。 圖／觀天下有線電視提供
活動現場也頒獎表揚各里的績優鄰長，感謝他們對鄰里環境的付出。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區公所舉辦鄰長行動服務研習，分為4個場次，邀請汐止區的鄰長們參加，現場除了加強鄰長服務及登革熱防治等宣導，並且頒獎表揚各里的績優鄰長，感謝他們對鄰里環境的付出。

鄰長服務多面向，汐止區公所在11樓禮堂舉辦114年鄰長行動服務研習，邀請各里的鄰長齊聚一堂，活動分為4場，汐止區長林慶豐在致詞中也感謝長期以來，一直在默默協助里長處理鄰里事務的鄰長們。

汐止區長林慶豐表示，針對汐止地區總共有1,040幾位的鄰長，辦理每年一次的講習課程，謝謝所有鄰長在第一線為市民鄉親做服務，相關的專業智能也期盼透過講習，提供鄰長們的行動服務，一同為市民鄉親提供最好的服務。

鄰長服務很多元，當天也特別秀出影片，看的到鄰長在里內辛苦付出的身影，除了平常協助政令宣導、整理里內環境以及防治登革熱清除孳生源之外，還有在颱風大雨過後，也出動協助災後復原，可以說是里長經營鄰里的好幫手，所以，現場也頒獎表揚各里的績優鄰長，感謝他們對鄰里環境的付出。

智慧里長黃智明提到，鄰長是里內的好幫手，各鄰長在各自的範圍服務能夠更深入更全面，將行動服務及政令宣導能夠立即下達，今年里內提報呂淑美鄰長，她在里內統籌了很多跟公所接洽的行政業務，除了鄰長她還兼顧一些協調業務，非常感謝鄰長無私熱心的付出。

智慧里績優鄰長呂淑美說，退休了以後沒事，就想說出來協助里長做點事，利己利人，幫里長做的事包括了環境的清潔、里民的有些狀況時，隨時很快的將訊息傳達給里長以及一些訊息的通報等等，還有就是一些重要節日，就是重陽節、元宵節，會支援里長辦一些活動，讓里民能夠參加活動同樂，很感謝黃里長提報為績優鄰長，其實鄰長們都很努力，每個鄰長都很辛苦，扮演好協助里長的角色。

汐止

