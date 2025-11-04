上千戶社區居民出入不便 汐止區國興街盼增跳蛙公車

汐止區國興街進去的迎旭山莊，有大大小小好幾個社區，居住人口上千戶，不過一直以來沒有大眾運輸，讓居民們要上班、上學都很不方便，得走很長的路下山才有車子可以搭，所以新北市議員張錦豪就召集相關單位人員進行協調，希望能夠爭取跳蛙公車，方便學生上放學或是居民到捷運站更方便。

在新增或延駛公車路線接駁南港展館到汐止區國興街可行性的協調會上，包括新北市議員鍾佩玲服務處、新北市議員張錦豪，以及新北市、台北市交通局，還有各社區代表都出席參加，主要是因為國興街裡沒有大眾運輸，居民們出入很不方便。

新北市議員張錦豪表示，在汐止國興街靠近橫科舊庄有好幾個大型社區，像是比佛利、新雪梨、迎旭山莊，還有新的社區朗朗晴，因為社區居民都有搭公車的需求，要到台北市舊庄或是到南港展覽館，目前比較少有大眾運輸，只有靠台北市的小巴6號，而且也要到山下才能搭車到台北市捷運站，所以，特別邀請了台北市的議員以及台北市交通局跟新北市交通局一同研議，看是不是透過新巴士或跳蛙公車服務福山里橫科一帶的居民，就近能夠有大眾運輸到捷運站去。

社區主委溫先生提到，真的很需要有公車進來，目前各社區居民進出等於都是靠自己社區去補貼自己社區的巴士，覺得這也是公共服務的一環，希望整個迎旭山莊裡好幾個社區，上千戶的居民不要被排除在公共資源的安排上，社區裡許多長輩或是孩子上學，要到學校或是南港展覽館很仰賴公共運輸，目前社區有一半都是自己開車、騎車，如果走路下山搭車，沿途的人行環境也不好，人行道破損老舊，希望能爭取跳蛙公車，接下來會整合周遭社區的需求，整合出對公家機關來講比較可行、至少在成本上可以自償的路線，提報給公車處讓他們可以促成這件事情，讓利用提高後，再看之後是不是能夠再擴展路線或班次，會先以覆蓋上下學的時間為主。

張錦豪指出，討論的結果，因為台北市小巴要跨區比較困難，而且工時太長，小巴6號要遶進來有困難，所以會從新北市交通局來努力，透過跳蛙公車的模式，跳蛙公車必須要上網去申請，另外，路線規劃也會請相關的社區做熱點的建議，看怎麼走，是平常使用率高的，最後就是道路的權屬有沒有私有地，也要做最後確認，討論後樂觀的請新北市政府做接下來的規劃，規劃路線由鄰近幾個社區提出建議，熱點包括在市區以外，還包括學校及捷運站，未來期待讓大眾運輸擴及到需要的民眾。