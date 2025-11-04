快訊

關渡新橋評估中 專家：應觀察淡江大橋通車效應再決策

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
關渡新橋規畫爭議持續延燒，外界憂心銜接成蘆橋的方案恐加劇蘆洲、三重交通壅塞。記者張策／攝影
關渡新橋規畫爭議持續延燒，外界憂心銜接成蘆橋的方案恐加劇蘆洲、三重交通壅塞。對此，專家表示，關渡新橋計畫仍屬初步構想與評估階段，相關方案尚未定案，目前以「短期銜接成蘆橋」與「中長期延伸台64線」作為分期規畫方向，但實際走向仍須視財務狀況與交通需求變化而定，「現在談定案還太早」。

淡江大學運輸管理學系教授許超澤指出，若以高架道路銜接至成蘆橋，是否會造成蘆洲、三重交通惡化，關鍵在於「車流導向與末端疏解規劃」是否完善。「交通流就像水流，重點不只是接上哪裡，而是另一端是否有足夠的分流或疏導空間。」他說，若銜接道路規畫不周，確實可能讓車流集中於市區，但若能同步改善連接系統、優化路口與快速道路引導，就能有效降低衝擊。

他指出，隧道銜接台64線的工程經費龐大，勢必面臨中央補助與地方財政壓力，「這個國家現在也沒有那麼多錢，一切都還要看評估結果與政策取向」。

許超澤建議，政府在確定方向前，應先觀察淡江大橋通車後的實際分流效應，再決定是否啟動下一階段建設。「淡江大橋預計明年5月通車，至少要運作3個月觀察車流變化，再看北淡公路及台2線是否有效分流，才能確定新橋的必要性與位置。」他也提醒，未來新橋若設計不周，恐重演關渡橋「單向不足、機車與行人動線規畫不完善」的問題，「主管機關應吸取過去經驗，避免投資巨大卻無法達到真正分流效果。」

淡江大橋 三重

