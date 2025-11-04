快訊

「大到不能倒」銀行名單出爐維持6家 金管會指潛在第7家是這間

併購案只等董事會拍板 玉山金、三商、三商壽股票5日同時停牌

瑞芳警分局深入營造公司宣導識詐 強化員工防詐意識

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳警分局深入社區與企業宣導識詐，讓民眾在生活與工作中都能保持警覺，防止財產受損。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳警分局深入社區與企業宣導識詐，讓民眾在生活與工作中都能保持警覺，防止財產受損。 圖／觀天下有線電視提供

為強化民眾防詐意識、降低詐騙受害風險，新北市警察局瑞芳分局今(4)日由分局長沈明義親自帶隊，前往瑞芳地區營造公司進行識詐宣導。活動中，分局長以生動的真實案例分享常見詐騙手法，提醒員工提高警覺，現場互動熱烈，氣氛活潑。

分局長沈明義表示，詐騙手法日新月異，從網路投資、假檢警到簡訊連結釣魚，詐騙無所不在。警方持續推動識詐宣導，期望透過深入社區與企業的方式，讓民眾在生活與工作中都能保持警覺，防止財產受損。

此外，地政事務所主任陳弘益和彰化銀行代表也特別出席活動，針對近期地政相關的詐騙案例進行說明，包括假借不動產買賣、土地過戶名義詐財等手法，提醒民眾務必透過正規管道辦理各項地政業務，避免落入陷阱。

營造公司董事長曾憲漳表示，非常感謝瑞芳分局親臨公司進行識詐宣導，讓員工對各種詐騙手法有更深入的了解，收穫良多。曾董事長也呼籲同仁將學到的防詐知識帶回家庭，守護自身與親友的財產安全。

詐騙 瑞芳

延伸閱讀

壢警精心推動多語言宣導 助外籍生認識台灣法令

以數位創新驅動永續願景 台中銀行雙獎實至名歸

華南銀行引領AI智能應用 以數位創新贏得信賴

民進黨台南市長初選受矚目 陳亭妃挺體育人才、林俊憲助阻詐

相關新聞

不只拒絕光電板 未來翡翠水庫緊急支援發電要收費

經濟部水利署連連3年發函台北翡翠水庫管理局，要求評估翡翠水庫設置光電板的可行性，引發爭議。翡管局長林裕益下午在議會財建部...

老鼠亂竄…北市動物之家成「米奇樂園」？議員憂危及犬貓健康

北市動物之家變「迪士尼樂園？」議員陳宥丞接獲陳情，位於內湖動物之家有很多老鼠亂竄，大白天老鼠也出來逛大街，陳憂心，老鼠可...

中央普發現金、北市刺激消費辦抽獎 「這段時間」發票別丟

民眾期待已久的全民普發現金1萬元，明天開放登記，地方政府也將祭出有感的加碼方案。台北市議員闕枚莎下午在議會財建部門質詢產...

鄰長服務多面向 汐止區公所舉辦行動服務研習

汐止區公所舉辦鄰長行動服務研習，分為4個場次，邀請汐止區的鄰長們參加，現場除了加強鄰長服務及登革熱防治等宣導，並且頒獎表揚各里的績優鄰長，感謝他們對鄰里環境的付出。

上千戶社區居民出入不便 汐止區國興街盼增跳蛙公車

汐止區國興街進去的迎旭山莊，有大大小小好幾個社區，居住人口上千戶，不過一直以來沒有大眾運輸，讓居民們要上班、上學都很不方便，得走很長的路下山才有車子可以搭，所以新北市議員張錦豪就召集相關單位人員進行協調，希望能夠爭取跳蛙公車，方便學生上放學或是居民到捷運站更方便。

瑞芳警分局深入營造公司宣導識詐 強化員工防詐意識

為強化民眾防詐意識、降低詐騙受害風險，新北市警察局瑞芳分局今(4)日由分局長沈明義親自帶隊，前往瑞芳地區營造公司進行識詐宣導。活動中，分局長以生動的真實案例分享常見詐騙手法，提醒員工提高警覺，現場互動熱烈，氣氛活潑。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。