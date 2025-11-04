瑞芳警分局深入營造公司宣導識詐 強化員工防詐意識

為強化民眾防詐意識、降低詐騙受害風險，新北市警察局瑞芳分局今(4)日由分局長沈明義親自帶隊，前往瑞芳地區營造公司進行識詐宣導。活動中，分局長以生動的真實案例分享常見詐騙手法，提醒員工提高警覺，現場互動熱烈，氣氛活潑。

分局長沈明義表示，詐騙手法日新月異，從網路投資、假檢警到簡訊連結釣魚，詐騙無所不在。警方持續推動識詐宣導，期望透過深入社區與企業的方式，讓民眾在生活與工作中都能保持警覺，防止財產受損。

此外，地政事務所主任陳弘益和彰化銀行代表也特別出席活動，針對近期地政相關的詐騙案例進行說明，包括假借不動產買賣、土地過戶名義詐財等手法，提醒民眾務必透過正規管道辦理各項地政業務，避免落入陷阱。

營造公司董事長曾憲漳表示，非常感謝瑞芳分局親臨公司進行識詐宣導，讓員工對各種詐騙手法有更深入的了解，收穫良多。曾董事長也呼籲同仁將學到的防詐知識帶回家庭，守護自身與親友的財產安全。