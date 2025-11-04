東北季風發威！瑞芳公所籲注意山區通行安全

快訊

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
東北季風來臨，提醒民眾外出務必留意氣象與交通資訊。 圖／觀天下有線電視提供
東北季風來臨，提醒民眾外出務必留意氣象與交通資訊。 圖／觀天下有線電視提供

隨著東北季風增強，東北角地區近日出現連日降雨，新北市瑞芳區多處山區也因連日雨勢，通行安全拉警報。瑞芳區長楊勝閔提醒，山區道路因地形陡峭、雨量集中，部分路段可能出現零星落石或邊坡滑動情形，民眾行車務必放慢速度、注意行車安全，避免危險發生。

瑞芳區長楊勝閔表示，今年入秋後東北季風已經來臨，瑞芳地區的山區及沿海道路如九份、金瓜石、猴硐及濂洞一帶，都是容易受強風豪雨影響的路段。區公所已預先啟動防災整備機制，針對易坍方、落石路段加強巡查與通報，並提醒民眾外出務必留意氣象與交通資訊。

另外，區公所也特別呼籲民眾在連日大雨期間，務必注意以下防災事項：注意行車安全，避免在大雨或夜間行駛山區道路，若遇落石或積水路段，應立即折返。住家防護：檢查屋頂、排水溝與側溝是否暢通，預防積水或淹水情形。注意邊坡安全：山區居民如發現土壤鬆動、湧水或異常聲響，應立即通報區公所或消防單位。

區長楊勝閔強調，面對氣候變化與極端降雨，公所將持續與市府及相關單位保持密切聯繫，強化巡查與災害通報工作，共同守護地方民眾的生命財產安全。

