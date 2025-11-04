快訊

不只拒絕光電板 未來翡翠水庫緊急支援發電要收費

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市議會財建部門質詢。記者楊正海／攝影
台北市議會財建部門質詢。記者楊正海／攝影

經濟部水利署連連3年發函台北翡翠水庫管理局，要求評估翡翠水庫設置光電板的可行性，引發爭議。翡管局長林裕益下午在議會財建部門詢答時表示，近3年來，翡翠水庫還接受台電申請9次支援發電，未來台電若再請求，將收取每立方公尺3元的補償費，不再無償。　

議員徐弘庭質詢指出，因為台電用便宜的價錢向翡翠水庫買電，不願意用民間再生能源的電價來買，導致市庫每年約有2億元短收，翡管局何時才可能收到這筆錢？市府應該用用專案來處理此案。 對此，林裕益指出，因這涉及中央修法，目前一直跟立法院經濟委員會聯繫中。

另外，林口火力發電廠機組今年9月故障，影響電力供應，台電公司桂山電廠緊急請求台北市政府翡翠水庫管理局支援，翡管局在接到台電請求通知之後，水力電廠即配合啟動支援。

林裕益表示，除了今年9月支援台電，近3年接受台電申請支援有9次，但翡翠水庫為大台北地區重要水源，兼具「民生供水」與「水力發電」功能不會每次同意，會考慮當時蓄水、供水沒問題，且有需要調節水位需要，才會同意。

徐弘庭指出，市庫每年損失2億，若不讓台電理解電力成本，就不會有好的能源政策，所以市府應列為專案處理來處理；林裕益說，未來支援台電發電，目前已經訂出耗水補償的契約，函送台電，未來若要支援，要依契約簽定，每立方公尺將收3元。

翡管局指出，為建立合理制度，已研訂「台電公司申請翡翠水力發電延長時數耗水補償契約書（草案）」明定耗水補償費每噸（立方公尺）3元計價，並於113年10月13日函送台電公司，待雙方合意後簽約實施，預估每延長1小時發電，約可挹注市庫84萬元。

翡管局統計台電公司近3年申請資料，從112年1月至114年10月底，台電緊急申請翡翠電廠延長發電時數，共有9次。經審查不影響穩定供水條件下，同意5次、不同意4次，累計5次同意支援，共計增加發電22.5小時，總發電量達155萬度。

翡管局強調，確保大台北地區民生供水穩定，是翡翠水庫的主要任務。未來如與台電公司完成簽約後，對於台電申請支援，將會更加審慎，一定會在不影響供水穩定的前提下，才會同意支援。

經濟部水利署連三年連續發函台北翡翠水庫管理局，要求評估在翡翠水庫設置光電板的可行性，引發爭議。圖為翡翠水庫。（圖／翡翠水庫管理局提供）
經濟部水利署連三年連續發函台北翡翠水庫管理局，要求評估在翡翠水庫設置光電板的可行性，引發爭議。圖為翡翠水庫。（圖／翡翠水庫管理局提供）

台電 翡翠水庫 再生能源

老鼠亂竄…北市動物之家成「米奇樂園」？議員憂危及犬貓健康

北市動物之家變「迪士尼樂園？」議員陳宥丞接獲陳情，位於內湖動物之家有很多老鼠亂竄，大白天老鼠也出來逛大街，陳憂心，老鼠可...

板橋新北小巨蛋12月公告上網招商 侯友宜：大小巨蛋都會孵出來

新北大巨蛋正在選址作業，板橋的新北小巨蛋今年歷經兩次流標，新北市議員石一佑今天總質詢，質疑案件沒有進度是「石沈大海」。侯...

鄰長服務多面向 汐止區公所舉辦行動服務研習

汐止區公所舉辦鄰長行動服務研習，分為4個場次，邀請汐止區的鄰長們參加，現場除了加強鄰長服務及登革熱防治等宣導，並且頒獎表揚各里的績優鄰長，感謝他們對鄰里環境的付出。

上千戶社區居民出入不便 汐止區國興街盼增跳蛙公車

汐止區國興街進去的迎旭山莊，有大大小小好幾個社區，居住人口上千戶，不過一直以來沒有大眾運輸，讓居民們要上班、上學都很不方便，得走很長的路下山才有車子可以搭，所以新北市議員張錦豪就召集相關單位人員進行協調，希望能夠爭取跳蛙公車，方便學生上放學或是居民到捷運站更方便。

瑞芳警分局深入營造公司宣導識詐 強化員工防詐意識

為強化民眾防詐意識、降低詐騙受害風險，新北市警察局瑞芳分局今(4)日由分局長沈明義親自帶隊，前往瑞芳地區營造公司進行識詐宣導。活動中，分局長以生動的真實案例分享常見詐騙手法，提醒員工提高警覺，現場互動熱烈，氣氛活潑。

