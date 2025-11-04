不只拒絕光電板 未來翡翠水庫緊急支援發電要收費

經濟部水利署連連3年發函台北翡翠水庫管理局，要求評估翡翠水庫設置光電板的可行性，引發爭議。翡管局長林裕益下午在議會財建部門詢答時表示，近3年來，翡翠水庫還接受台電申請9次支援發電，未來台電若再請求，將收取每立方公尺3元的補償費，不再無償。

議員徐弘庭質詢指出，因為台電用便宜的價錢向翡翠水庫買電，不願意用民間再生能源的電價來買，導致市庫每年約有2億元短收，翡管局何時才可能收到這筆錢？市府應該用用專案來處理此案。 對此，林裕益指出，因這涉及中央修法，目前一直跟立法院經濟委員會聯繫中。

另外，林口火力發電廠機組今年9月故障，影響電力供應，台電公司桂山電廠緊急請求台北市政府翡翠水庫管理局支援，翡管局在接到台電請求通知之後，水力電廠即配合啟動支援。

林裕益表示，除了今年9月支援台電，近3年接受台電申請支援有9次，但翡翠水庫為大台北地區重要水源，兼具「民生供水」與「水力發電」功能不會每次同意，會考慮當時蓄水、供水沒問題，且有需要調節水位需要，才會同意。

徐弘庭指出，市庫每年損失2億，若不讓台電理解電力成本，就不會有好的能源政策，所以市府應列為專案處理來處理；林裕益說，未來支援台電發電，目前已經訂出耗水補償的契約，函送台電，未來若要支援，要依契約簽定，每立方公尺將收3元。

翡管局指出，為建立合理制度，已研訂「台電公司申請翡翠水力發電延長時數耗水補償契約書（草案）」明定耗水補償費每噸（立方公尺）3元計價，並於113年10月13日函送台電公司，待雙方合意後簽約實施，預估每延長1小時發電，約可挹注市庫84萬元。

翡管局統計台電公司近3年申請資料，從112年1月至114年10月底，台電緊急申請翡翠電廠延長發電時數，共有9次。經審查不影響穩定供水條件下，同意5次、不同意4次，累計5次同意支援，共計增加發電22.5小時，總發電量達155萬度。