台北大巨蛋營收曝 北市府今年可拿300萬

台北大巨蛋日前營運績效評估報告出爐，但除總分外全數資料蓋牌，遭議員怒批黑箱，體育局已和法務局研擬在不影響商業機密前提下公開逐項分數與評估細項，預計兩個禮拜提供給議會。至於外界關心分潤是否重談，體育局表示，巨蛋尚未完全啟用，等全區啟用再評估。

體育局今天赴議會對大巨蛋做專案報告，針對日前議員質疑「營運績效評估報告」應公開，局長游竹萍承諾，考量到大巨蛋與其他促參案不同，會看法務局討論，在不涉及商業機密前提公開評估報告，而考量到營運績效評估都要等7月前一年財報出爐，為提升成效性，明年起評估報告將參考3月底出爐上市櫃公司年度財務報表，提前啟動評估作業。

會中議員秦慧珠關心抽成，游竹萍說，營收分潤會按當年度預估營業收入總額0.6%計收，若營收比預估總額來得好，會依比率從0.6%至1.6%不等，去年市府編列稅入約180萬，但依照遠雄營運績效，實際應能收到300多萬元，符合營運績效，但要等實際核定後才有明確數字。

秦慧珠詢問，若市府可以多收，是否代表大巨蛋已經轉虧為盈了？游竹萍解釋，市府抽取分潤並不會看大巨蛋是否盈利，而是依照每年遠雄所送投資計畫書，按比例編列稅入，遠雄實際上還是虧損狀態，要由虧為盈可能還需要一段時間。

至於外界提出分潤是否會重談，游竹萍解釋，現行分潤機制是雙方合意協商後結果，而大巨蛋現階段因為還未全區營運，雖然包含議會也有提出希望能夠重新談分潤，但實際執行時間點必須等到場館完全營運，取得準確的財務報表後才能來評估可能性。