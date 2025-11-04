快訊

藝人閃兵案再添1大咖！金鐘獎影帝薛仕凌至新北檢自首30萬交保

還沒逮到人！馬國警方證實「黃明志沒官方出境紀錄」全力追緝中

獨／中選會任期屆滿即恢復黨籍 李進勇證實：按民進黨規定是正常流程

老鼠亂竄…北市動物之家成「米奇樂園」？議員憂危及犬貓健康

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
議員陳宥丞接獲陳情，位於內湖動物之家有很多老鼠亂竄，大白天老鼠也出來逛大街，陳憂心，老鼠可能帶來人畜共通傳染病。圖／陳宥丞提供
議員陳宥丞接獲陳情，位於內湖動物之家有很多老鼠亂竄，大白天老鼠也出來逛大街，陳憂心，老鼠可能帶來人畜共通傳染病。圖／陳宥丞提供

北市動物之家變「迪士尼樂園？」議員陳宥丞接獲陳情，位於內湖動物之家有很多老鼠亂竄，大白天老鼠也出來逛大街，陳憂心，老鼠可能帶來人畜共通傳染病，如漢他、沙門氏桿菌、鼠咬熱等，動物之家犬貓又沒依頻率投藥，不僅危及犬貓健康，志工也恐被人畜共通傳染，更讓民眾望之卻步。

動保處表示，已經有志工反映，這個月就會有1725劑藥劑，在獸醫師指導下，會請動物照顧員幫忙點藥。

台北市動物之家儘管有許多老鼠出沒，但因怕吃了老鼠藥的老鼠亂竄，可能被狗吃到，導致收容的犬隻中毒，因此只能靠傳統黏鼠板和捕鼠籠，導致除鼠效果差。

北市議員陳宥丞今則在議會財建部門質詢提到，動物之家的犬貓飼養環境若不佳，對健康將有相當大影響，包括跳蚤等會造成貓狗疾病，甚至若有狗貓不小心吃到跳蚤也會造成消化道有寄生蟲，甚至壁蝨也會傳染給人類，對毛小孩也是致命。

陳宥丞說，動物之家犬貓的點跳蚤藥劑頻率過低，陳拿出用藥指引，民眾養在家裡犬貓依用藥的指引應該是一個月點一次，但動保之家的點藥劑次數不足。動保處坦言，流浪犬隻一進動物之家後，就會點一次除壁蝨及跳蚤的藥劑，夏季會補強一劑，心絲蟲則是每個月給藥。

陳直言點藥次數不足是因藥劑不夠、人力不足。動保處長陳英豪則坦言，的確有一部分原因是。

陳宥丞說，動物之家無法使用老鼠藥滅鼠，但若不解決，加上犬貓點藥不足，保護力不夠，動物之家可能會有破窗效應。陳要求動物之家犬舍應該在現有駐點獸醫師協助下，組織一批志工協助每月幫忙點跳蚤藥，如果經費不足，就請市長動用預備金？對此，動保處表示，這個月就會有1725劑藥劑，在獸醫師指導下，會請動物照顧員幫忙點藥。

議員陳宥丞接獲陳情，位於內湖動物之家有很多老鼠亂竄，大白天老鼠也出來逛大街，陳憂心，老鼠可能帶來人畜共通傳染病。圖／陳宥丞提供
議員陳宥丞接獲陳情，位於內湖動物之家有很多老鼠亂竄，大白天老鼠也出來逛大街，陳憂心，老鼠可能帶來人畜共通傳染病。圖／陳宥丞提供

動物之家 北市 陳宥丞 獸醫 內湖 老鼠

延伸閱讀

浪貓「魷魚哥」口炎疼痛不願進食 動保員耐心照料終康復等待認養

2025限量上市！LE CREUSET聯名迪士尼《幻想曲》推出魔法師米奇系列

歡慶2025聖誕節！東京迪士尼度假園區「聖誕節活動」11月熱鬧登場

淡水動物之家為毛寶貝健檢 呼籲飼主定期驅蟲及健檢

相關新聞

老鼠亂竄…北市動物之家成「米奇樂園」？議員憂危及犬貓健康

北市動物之家變「迪士尼樂園？」議員陳宥丞接獲陳情，位於內湖動物之家有很多老鼠亂竄，大白天老鼠也出來逛大街，陳憂心，老鼠可...

板橋新北小巨蛋12月公告上網招商 侯友宜：大小巨蛋都會孵出來

新北大巨蛋正在選址作業，板橋的新北小巨蛋今年歷經兩次流標，新北市議員石一佑今天總質詢，質疑案件沒有進度是「石沈大海」。侯...

還在等新壽補「成本」憑證 蔣萬安：這2周完成議會備查

輝達落腳北士科T1718，目前北市府正在與新壽合意解約程序中。對於外界關注，北市府與新壽合意解約進度？北市長蔣萬安今被媒...

台北大巨蛋營收曝 北市府今年可拿300萬

台北大巨蛋日前營運績效評估報告出爐，但除總分外全數資料蓋牌，遭議員怒批黑箱，體育局已和法務局研擬在不影響商業機密前提下公...

關渡新橋惹議 林淑芬批引流 新工處：仍在可行性研究

新北關渡新橋規畫引發地方反彈。民進黨立委林淑芬質疑，新北市政府推動的「方案二」將新橋以高架方式銜接至成蘆橋，恐使淡水、關...

公館圓環拆除滿月事故減少約4成 北市統計上下尖峰4方向車速曝

公館圓環拆除滿月，除事故減少約4成，交通局也觀察這1個月，羅斯福基隆路口車行速度。據交通局報告發現，拆圓環前以9月8日速...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。