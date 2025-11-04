老鼠亂竄…北市動物之家成「米奇樂園」？議員憂危及犬貓健康

北市動物之家變「迪士尼樂園？」議員陳宥丞接獲陳情，位於內湖動物之家有很多老鼠亂竄，大白天老鼠也出來逛大街，陳憂心，老鼠可能帶來人畜共通傳染病，如漢他、沙門氏桿菌、鼠咬熱等，動物之家犬貓又沒依頻率投藥，不僅危及犬貓健康，志工也恐被人畜共通傳染，更讓民眾望之卻步。

動保處表示，已經有志工反映，這個月就會有1725劑藥劑，在獸醫師指導下，會請動物照顧員幫忙點藥。

台北市動物之家儘管有許多老鼠出沒，但因怕吃了老鼠藥的老鼠亂竄，可能被狗吃到，導致收容的犬隻中毒，因此只能靠傳統黏鼠板和捕鼠籠，導致除鼠效果差。

北市議員陳宥丞今則在議會財建部門質詢提到，動物之家的犬貓飼養環境若不佳，對健康將有相當大影響，包括跳蚤等會造成貓狗疾病，甚至若有狗貓不小心吃到跳蚤也會造成消化道有寄生蟲，甚至壁蝨也會傳染給人類，對毛小孩也是致命。

陳宥丞說，動物之家犬貓的點跳蚤藥劑頻率過低，陳拿出用藥指引，民眾養在家裡犬貓依用藥的指引應該是一個月點一次，但動保之家的點藥劑次數不足。動保處坦言，流浪犬隻一進動物之家後，就會點一次除壁蝨及跳蚤的藥劑，夏季會補強一劑，心絲蟲則是每個月給藥。

陳直言點藥次數不足是因藥劑不夠、人力不足。動保處長陳英豪則坦言，的確有一部分原因是。

陳宥丞說，動物之家無法使用老鼠藥滅鼠，但若不解決，加上犬貓點藥不足，保護力不夠，動物之家可能會有破窗效應。陳要求動物之家犬舍應該在現有駐點獸醫師協助下，組織一批志工協助每月幫忙點跳蚤藥，如果經費不足，就請市長動用預備金？對此，動保處表示，這個月就會有1725劑藥劑，在獸醫師指導下，會請動物照顧員幫忙點藥。