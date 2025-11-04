北市籲移工返台勿攜豬肉製品入境 違者最高罰100萬元

快訊

中央社／ 台北4日電
台北市勞動力重建處表示，近期台灣出現非洲豬瘟疫情案例，海關邊境加強管制。聯合報系資料照／記者甘芝萁攝影
北市勞動力重建處今天表示，近期台灣出現非洲豬瘟疫情案例，海關邊境加強管制，除透過各種管道向移工宣導防疫，並提醒回鄉返台勿攜帶豬肉製品入境，最高可罰新台幣100萬元。

台北市勞動力重建處發布資訊說明，北市目前已有4萬餘名移工，因應近期台灣出現非洲豬瘟疫情案例，海關邊境加強管制，提醒移工回鄉返台，切勿攜帶豬肉製品入境，以免受罰。

勞動力重建處說，非洲豬瘟病毒可在冷凍豬肉內存活超過1000天，不要購買沒有檢疫證明的肉類加工製品，或是來源標示不明的月餅、肉粽，火腿、熱狗、肉鬆、含肉類飼料等豬肉製品。

根據農業部官網顯示，第一次會處以新台幣20萬元罰鍰，第二次開罰新台幣100萬元，外籍人士如未能於邊境當場繳清罰款，將拒絕其入境並遣返。

勞動力重建處補充，網購疫區肉品寄到台灣，違者最高可處7年以下有期徒刑或併科300萬元以下罰金。移工若收到親友從疫區寄送豬肉製品郵寄包裹，應該送交動物檢疫機關銷燬，千萬別丟垃圾或廚餘，違反者將處最高15萬元罰鍰。

此外，勞動力重建運用處處長陳昆鴻說，持續宣導並透過臉書粉絲專頁「手牽手 at Taipei」貼文，以多國語言圖文向雇主及移工宣導防疫措施。

北市 非洲豬瘟 移工

