板橋新北小巨蛋12月公告上網招商 侯友宜：大小巨蛋都會孵出來

新北大巨蛋正在選址作業，板橋的新北小巨蛋今年歷經兩次流標，新北市議員石一佑今天總質詢，質疑案件沒有進度是「石沈大海」。侯友宜表示，市府正調整招商方式，已拜訪13家潛在廠商，將意見納入調整招商文件，預計12月將第三度公告招商，「小巨蛋、大巨蛋都會孵出來」。

石一佑表示，從第一次招商至今已過半年，質疑招商條件不夠明確，導致有壽險公司來投標，加上裡頭還有私人土地問題尚未解決，導致其他廠商卻步，市府應該針對條件及土地狀況說明清楚。

石一佑說，板橋是新北門面，小巨蛋不僅應具體育館功能，更要融合生活與文化層次，未來能舉辦多元特色活動，且相關運動項目不能過於侷限。認為小巨蛋要先敷出來，否則怎麼孵大巨蛋？

體育局長洪玉玲說，第一次招商確有壽險公司申請，但計畫書與公告內容不符，透過徵審方式不與給予最優申請人，第二次則無人投件。

洪玉玲說，市府有拜訪13家潛在廠商，他們有多提出具體意見，市府會納入招商文件修正後，土地部分目前也透過訴訟問題解決，預計12月第三度公告招商。

侯友宜表示，未來不僅要讓小巨蛋孵出來，更要推動大巨蛋計畫，「兩個都會孵出來」。