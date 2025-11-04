快訊

符合「冒險犯難 壯烈成仁」要件 花蓮救災「挖土機超人」入祀忠烈祠

整理包／普發一萬明起登記！16銀行郵局超狂加碼 優惠比一比

鳳凰颱風最快今生成 氣象粉專：直接侵襲台灣機率「中偏高」

聽新聞
0:00 / 0:00

關渡新橋惹議 林淑芬批引流 新工處：仍在可行性研究

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
民進黨立委林淑芬憂，新北市府將關渡新橋以高架方式銜接至成蘆橋，恐使淡水、關渡車流直接灌進蘆洲、三重市區。圖／新北市工務局提供
民進黨立委林淑芬憂，新北市府將關渡新橋以高架方式銜接至成蘆橋，恐使淡水、關渡車流直接灌進蘆洲、三重市區。圖／新北市工務局提供

新北關渡新橋規畫引發地方反彈。民進黨立委林淑芬質疑，新北市政府推動的「方案二」將新橋以高架方式銜接至成蘆橋，恐使淡水、關渡車流直接灌進蘆洲、三重市區，「這不是分流，是引流！」憂市府規畫方向錯誤，變相把交通負擔轉嫁至五股、蘆洲、三重，「根本是以鄰為壑」。

林淑芬指出，中央2022年核定18億元經費興建關渡新橋，原本是為分散淡北道路通往台北的車流，如今卻可能造成反效果。她表示，蘆洲、三重交通服務水準早已是最壅塞的F級，區域未來又有多項大型開發案，根本無法再承受更多車流。

林淑芬談到，新北市府的期中報告顯示，即便完成「方案二」，瓶頸路段103市道在民國130年仍為F級，形同「花大錢卻沒改善」，主張應改採「方案三」，以高架或隧道方式銜接台64線，讓過境車流與地區車流分開，才能從根本改善壅塞問題，並呼籲交通部勿核准方案二，「不要讓五股、蘆洲、三重市民再成為交通規畫的犧牲品」。

對此，新北市新工處長簡必琦回應，關渡新橋仍處於可行性研究階段，目前尚未定案，預計年底完成期末報告後才會進入後續規畫與設計程序。他說，林淑芬所引用的資料，其實是期中報告內容，屬於「可行性研究」範疇，因此包含多個方案方向，「目前沒有任何方案被定案」。

簡必琦指出，關渡新橋因涉及高額經費與跨區交通整合，整體規畫會採「短期、中期、長期」分階段推動。短期方案為優先興建關渡新橋並優化103線及成蘆橋銜接系統；長期則未排除以隧道銜接台64線的構想，「短中長期都納入研究一併評估」。他強調，市府未來將持續蒐集地方意見，平衡交通效益與財務可行性，確保方案兼顧地方發展與整體路網順暢。

三重 林淑芬

延伸閱讀

邊境破口？ 立委爆有人1年申請逾3千次食品免查驗 批食藥署兩手一攤

兒托服務法審議 居托人員有通報義務

綠委群組對話「建議釋殺傷力消息」遭外流…王定宇退群 民進黨團這樣說

堰塞湖溢流釀死傷！綠委群組點名花縣府疏散不力 要政院釋出殺傷力消息澄清

相關新聞

大巨蛋漏水未解！議會專案報告遠雄未列席 陳宥丞怒嗆沒出息

台北大巨蛋啟用已快兩年，漏水仍頻傳，體育局今赴議會專案報告，議員批遠雄沒出息，許多資料不願公開、也不到議會列席，要求體育...

少子化衝擊偏鄉教育 侯友宜：裁併校可評估「資源集中、不減」

少子化與都市化衝擊，新北多所偏鄉小校苦撐，有小學1到6年級僅7名學生。新北市議員林裔綺、許昭興今天總質詢，認為教育局在師...

關渡新橋惹議 林淑芬批引流 新工處：仍在可行性研究

新北關渡新橋規畫引發地方反彈。民進黨立委林淑芬質疑，新北市政府推動的「方案二」將新橋以高架方式銜接至成蘆橋，恐使淡水、關...

公館圓環拆除滿月事故減少約4成 北市統計上下尖峰4方向車速曝

公館圓環拆除滿月，除事故減少約4成，交通局也觀察這1個月，羅斯福基隆路口車行速度。據交通局報告發現，拆圓環前以9月8日速...

愛心大平台助弱勢度難關 這單位低調捐了逾400萬元物資

印尼來台工作的小妤結婚後，為照顧公公及兒子辭去工作，但先生收入不定，社工定期提供實物銀行物資，減輕家庭經濟負擔。新北社會...

無畏非洲豬瘟、超夯的新北深坑多福宴今年照辦 報名時間曝光

新北深坑以「豆腐、竹筍、茶葉、黑豬肉」四寶聞名，雖非洲豬瘟中央祭出豬隻禁宰禁運政策，但新北市府與深坑區公所共同主辦的「2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。