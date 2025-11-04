關渡新橋惹議 林淑芬批引流 新工處：仍在可行性研究

新北關渡新橋規畫引發地方反彈。民進黨立委林淑芬質疑，新北市政府推動的「方案二」將新橋以高架方式銜接至成蘆橋，恐使淡水、關渡車流直接灌進蘆洲、三重市區，「這不是分流，是引流！」憂市府規畫方向錯誤，變相把交通負擔轉嫁至五股、蘆洲、三重，「根本是以鄰為壑」。

林淑芬指出，中央2022年核定18億元經費興建關渡新橋，原本是為分散淡北道路通往台北的車流，如今卻可能造成反效果。她表示，蘆洲、三重交通服務水準早已是最壅塞的F級，區域未來又有多項大型開發案，根本無法再承受更多車流。

林淑芬談到，新北市府的期中報告顯示，即便完成「方案二」，瓶頸路段103市道在民國130年仍為F級，形同「花大錢卻沒改善」，主張應改採「方案三」，以高架或隧道方式銜接台64線，讓過境車流與地區車流分開，才能從根本改善壅塞問題，並呼籲交通部勿核准方案二，「不要讓五股、蘆洲、三重市民再成為交通規畫的犧牲品」。

對此，新北市新工處長簡必琦回應，關渡新橋仍處於可行性研究階段，目前尚未定案，預計年底完成期末報告後才會進入後續規畫與設計程序。他說，林淑芬所引用的資料，其實是期中報告內容，屬於「可行性研究」範疇，因此包含多個方案方向，「目前沒有任何方案被定案」。

簡必琦指出，關渡新橋因涉及高額經費與跨區交通整合，整體規畫會採「短期、中期、長期」分階段推動。短期方案為優先興建關渡新橋並優化103線及成蘆橋銜接系統；長期則未排除以隧道銜接台64線的構想，「短中長期都納入研究一併評估」。他強調，市府未來將持續蒐集地方意見，平衡交通效益與財務可行性，確保方案兼顧地方發展與整體路網順暢。