公館圓環拆除滿月事故減少約4成 北市統計上下尖峰4方向車速曝

公館圓環拆除滿月，除事故減少約4成，交通局也觀察這1個月，羅斯福基隆路口車行速度。據交通局報告發現，拆圓環前以9月8日速率為基準相比，上班尖峰新店中永和往市區的羅斯福往北、福和橋往東，較拆圓環前車流長度、車行速率已差不多，甚至有些日子更優於拆除前。

至於下班尖峰，羅斯福往南、基隆路往西，這一個月來車流排隊長度與車行速率，也已恢復至拆前，甚至排除雨天與事故，還有許多天數都優於拆除前水準。

北市交通局長謝銘鴻表示，的確拆圓環之後的第一個上班日，有發現部分路口線型需微調，整體來說，這一個月來，上下班尖峰各方向速率，都有逐漸恢復拆圓環前水準，甚至圓環交通事故也減逾4成。

謝表示，交通局會持續觀察各路口車流狀況，並進行微調號誌秒數，讓路口能獲得最好動線與號誌秒數配比，如北往南左轉車道，同仁發現上午尖峰需2車道、下午尖峰僅需1車道，交通局就會來調整，並透過用路人需求調整號誌秒數。

交工處副處長黃惠如提到，拆圓環後，交工處這一個月來持續緊盯各路口交通狀況，並逐一針對路口秒數微調。這一個月的改善重點，包括減少人車衝突，減少相互干擾的時間損失；有效使用各車道餘裕，充分利用每個空間；調整號誌秒數分配，充分利用每一秒；調整道路線型，降低路型調整初期用路人的不適應。

黃提到，拆除圓環後，的確第一個上班日，因用路人不熟悉車型狀況，加上車流量大，拆完圓環首上班日上午8時30分、9時停滯車流長達2公里，一度還塞到北新橋，不過經過拆完後這一個月觀察，車流狀況已恢復拆除前的水準。

「大路口改善會持續觀察6個月，事故分析則會持續分析1年。」謝銘鴻說，從這一個月來的路口速率觀察，拆圓環後車流順暢已經趨於穩定，從數據看都有維持水準，儘管下雨或遇到事故，交通局還是會持續搜集相關統計數據，優化路口。