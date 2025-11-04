大巨蛋漏水未解！議會專案報告遠雄未列席 陳宥丞怒嗆沒出息

台北大巨蛋啟用已快兩年，漏水仍頻傳，體育局今赴議會專案報告，議員批遠雄沒出息，許多資料不願公開、也不到議會列席，要求體育局手段要更強硬。體育局表示，漏水範圍已縮小，明會找技師勘查，相關消費權益問題後續也會處理。

體育局赴議會針對台北大巨蛋營運狀況做專案報告，其中針對漏水部分，報告中將體育局入場查驗次數逐條列出，局長游竹萍表示，針對遠雄漏水部分已持續開罰從去年至今年10月以開罰240萬，也要求遠雄持續修繕，範圍也有縮小，影響範圍以收斂至9成。

不過專案報告原邀請遠雄巨蛋公司列席，但遠雄則表示與台北市政府屬於契約關係，不受議會監督未派員出席，讓民眾黨議員陳宥丞痛批，遠雄不甩市府，且提供報告竟然還將晴天未漏水活動列入資料當中，氣得痛批遠雄資料不給、漏水修不好「真的很沒出息！」

陳宥丞指出，漏水影響層面巨大他接到很多民眾抱怨，進場看比賽、演唱會結果因為漏水導致被迫換位置就算，價格高的換到低、近的換到遠，影響觀賽品質，甚至最後只拿到一個鑰匙圈當補償，消極去處理漏水衍生爭議，已影響到入場觀眾權益，呼籲體育局應說明清楚，漏水到底修不修得好？若不積極處理若遠雄未來想要拉高進場人數上限，體育局也不應核准。

國民黨議員張斯綱也說，相信遠雄有在改善不會放任不管，漏水可能跟巨蛋建築結構、氣候有關，但竟然有發生問題就應該解決，包含受影響觀眾該如何補償等，若漏水真的修好有困難且為不定期發生，就應研擬機制是否會漏水區域不售票、若有消費爭議該如何處理等。

游竹萍表示，不管任何天候都不應發生漏水狀況，遠雄已先導入科技設備透過GPS定位及熱像儀抓漏水點位，先前營運績效評估委員專家也建議應有專業技師評估，明天也會與技師前往大巨蛋勘查漏水主因給予修繕建議，針對漏水影響座位區是否不賣票或賠償機制，售票前會和主辦單位討論。