北市抽驗批發市場蔬果農藥殘留 辣椒等3款不合規

北市市場處公布9月監測批發市場蔬果農藥殘留結果，抽驗906件，其中830件合格，76件不符合規定，主要不合格品項為辣椒、小白菜、絲瓜。

市場處表示，台北市第一、二果菜批發市場由北市府委託經營管理，為維護民眾食用生鮮蔬果安全，每天皆抽驗進場拍賣果菜的農藥殘留，並於拍賣前完成判定檢驗。

市場處表示，9月抽驗批發市場不合格品項以辣椒最多，因辣椒是農藥殘留高風險蔬菜，台北農產公司列為加強抽驗品項，小白菜屬於十字花科，蟲本來就多，初判可能為農友用藥未處理妥善。

市場處表示，每年補助北農購買檢驗耗材，預計檢驗量能可達1萬3000件，防堵農藥超標農產品流入市面。

市場處表示，為有效運用檢驗量能，北農加強抽驗不合格品項，並把抽驗結果資訊回饋農政單位，且函知違規供應單位改善，及通知縣市政府源頭用藥，維護大台北地區食品安全。

市場處提供民眾選購稜角絲瓜方法，此品項是澎湖在雨量較少年份常見品種，民眾可選擇色澤翠綠、外型勻稱、蒂頭粗壯，可用手感受重量，有重量通常水分充足、品質更佳。

市場處表示，民眾購買後若暫時不食用，未切開絲瓜可用保鮮膜包好冷藏，保存3至5天；若要久放，可去除頭尾、削皮切塊後放保鮮袋密封冷凍，最多可保存8週，且能維持清脆口感。