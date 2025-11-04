快訊

謝侑芯猝死異鄉變謀殺 馬來西亞警方揭扣查黃明志原因

符合「冒險犯難 壯烈成仁」要件 花蓮救災「挖土機超人」入祀忠烈祠

整理包／普發一萬明起登記！16銀行郵局超狂加碼 優惠比一比

聽新聞
0:00 / 0:00

愛心大平台助弱勢度難關 這單位低調捐了逾400萬元物資

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
社工整理天極佛堂送來的民生物資。圖／新北社會局提供
社工整理天極佛堂送來的民生物資。圖／新北社會局提供

印尼來台工作的小妤結婚後，為照顧公公及兒子辭去工作，但先生收入不定，社工定期提供實物銀行物資，減輕家庭經濟負擔。新北社會局表示，板橋一宗教單位天極佛堂，每月響應新北市好日子愛心大平台捐贈9萬元民生物資，還雇車請廠商送到北海岸、板橋、三重等14個實物銀行分行，近4年捐贈市值405萬元。

新北社會局表示， 天極佛堂由胡庚輝和葉阿錦夫婦所創，平時供道親開班上課所用，兩人遇有家境較為清寒的道親，常伸援手濟助，從111年2月起，由20多位道親和志同道合的友人，一起集資購買各式食品罐頭，素食泡麵、蔬食百匯調理包，主動送到14個社福中心附設的實物銀行分行。

社會局實物銀行督導許紋諪表示，天極佛堂近4年來默默行善，且主動將民生物資依各社福中心的需求分送載運到分行，讓社工可以及時分類整理，再按服務案家的人口和生活需求提供，如此貼心和善意，令各中心的社工都非常敬佩。

天極佛堂第3代子孫表示，爺爺生前樂善好施，常賑災施棺，子女受其影響，也集結一些道親和同好，固定捐贈物資，甚至請餐廳做素食便當，送到台北車站等街友較聚集的地方發送，一送就至少上百個，希望讓他們有個溫飽。

板橋第二社福中心督導陳思穎表示，印尼來台工作的小妤，原擔任看護，後來與男友結婚生子，為了照顧公公及兒子而辭去工作，但先生係臨時工，收入不定，社工定期提供實物銀行物資，大大減輕家庭的經濟負擔。

實物銀行 社工

延伸閱讀

雞肉捲才35元！他大讚新北1夜市「CP值高到爆」 網推：少見宰客

粉紅超跑板橋贊境祈福…七旬婦鑽轎底跌倒掛彩 警疏散人潮避踩踏

白沙屯媽祖新北贊境 信眾沿路鑽轎底

滋立集團迎接雙11　旗下三品牌同步推出限定回饋活動 板橋、東門、大稻埕、微風、晶華多店齊響應「雙11購物節」

相關新聞

大巨蛋漏水未解！議會專案報告遠雄未列席 陳宥丞怒嗆沒出息

台北大巨蛋啟用已快兩年，漏水仍頻傳，體育局今赴議會專案報告，議員批遠雄沒出息，許多資料不願公開、也不到議會列席，要求體育...

少子化衝擊偏鄉教育 侯友宜：裁併校可評估「資源集中、不減」

少子化與都市化衝擊，新北多所偏鄉小校苦撐，有小學1到6年級僅7名學生。新北市議員林裔綺、許昭興今天總質詢，認為教育局在師...

關渡新橋惹議 林淑芬批引流 新工處：仍在可行性研究

新北關渡新橋規畫引發地方反彈。民進黨立委林淑芬質疑，新北市政府推動的「方案二」將新橋以高架方式銜接至成蘆橋，恐使淡水、關...

公館圓環拆除滿月事故減少約4成 北市統計上下尖峰4方向車速曝

公館圓環拆除滿月，除事故減少約4成，交通局也觀察這1個月，羅斯福基隆路口車行速度。據交通局報告發現，拆圓環前以9月8日速...

愛心大平台助弱勢度難關 這單位低調捐了逾400萬元物資

印尼來台工作的小妤結婚後，為照顧公公及兒子辭去工作，但先生收入不定，社工定期提供實物銀行物資，減輕家庭經濟負擔。新北社會...

無畏非洲豬瘟、超夯的新北深坑多福宴今年照辦 報名時間曝光

新北深坑以「豆腐、竹筍、茶葉、黑豬肉」四寶聞名，雖非洲豬瘟中央祭出豬隻禁宰禁運政策，但新北市府與深坑區公所共同主辦的「2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。