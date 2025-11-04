愛心大平台助弱勢度難關 這單位低調捐了逾400萬元物資

印尼來台工作的小妤結婚後，為照顧公公及兒子辭去工作，但先生收入不定，社工定期提供實物銀行物資，減輕家庭經濟負擔。新北社會局表示，板橋一宗教單位天極佛堂，每月響應新北市好日子愛心大平台捐贈9萬元民生物資，還雇車請廠商送到北海岸、板橋、三重等14個實物銀行分行，近4年捐贈市值405萬元。

新北社會局表示， 天極佛堂由胡庚輝和葉阿錦夫婦所創，平時供道親開班上課所用，兩人遇有家境較為清寒的道親，常伸援手濟助，從111年2月起，由20多位道親和志同道合的友人，一起集資購買各式食品罐頭，素食泡麵、蔬食百匯調理包，主動送到14個社福中心附設的實物銀行分行。

社會局實物銀行督導許紋諪表示，天極佛堂近4年來默默行善，且主動將民生物資依各社福中心的需求分送載運到分行，讓社工可以及時分類整理，再按服務案家的人口和生活需求提供，如此貼心和善意，令各中心的社工都非常敬佩。

天極佛堂第3代子孫表示，爺爺生前樂善好施，常賑災施棺，子女受其影響，也集結一些道親和同好，固定捐贈物資，甚至請餐廳做素食便當，送到台北車站等街友較聚集的地方發送，一送就至少上百個，希望讓他們有個溫飽。

板橋第二社福中心督導陳思穎表示，印尼來台工作的小妤，原擔任看護，後來與男友結婚生子，為了照顧公公及兒子而辭去工作，但先生係臨時工，收入不定，社工定期提供實物銀行物資，大大減輕家庭的經濟負擔。