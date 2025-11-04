黃敏惠率團參訪北市環境再造取經永續治理 與蔣萬安相見歡

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠昨天率市府團隊赴台北市，參訪濕地保育、河川再造、綠廊串聯與公共空間改善等案例。圖／嘉市府提供
嘉義市長黃敏惠昨天率市府團隊赴台北市，參訪濕地保育、河川再造、綠廊串聯與公共空間改善等案例。北市長蔣萬安親自接待，雙方就面對極端氣候挑戰下的都市韌性治理交換經驗，展現緊密合作。

此次參訪重點包含永春陂濕地公園改善工程、磺港溪再造計畫C段、士林劍潭捷運綠廊及心中山線形公園等。嘉義市府聚焦河川治理與藍綠帶系統整合，希望導入兼具生態及休憩機能的整治模式，逐步落實人本交通、共融公共空間與永續城市三大方向。

黃敏惠說，丹娜絲颱風直襲嘉義造成逾萬棵路樹倒伏，市府啟動4階段機制，在5天完成主幹道路搶通。過程中北市政府第一時間派員南下支援，世賢路段快速恢復交通，讓她深切感受到兩市情誼，也看見北市團隊平時累積的應變能力。

她表示，此行不僅是學習空間改善，更是觀察城市治理態度。從公館圓環、輝達台灣總部進駐預定地等建設，看見北市在跨局處協調與政策落地執行力，都是值得借鏡的面向。

蔣萬安回應，嘉義市面對風災展現的迅速復原能力值得肯定，「嘉義人也是台北人的家人」，未來將持續強化合作。他也稱讚嘉義施政成績亮眼，永續城市、五星市長等肯定讓外界看到城市進步，並期待年底「320+1城市博覽會」進一步交流。

