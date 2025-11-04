少子化衝擊偏鄉教育 侯友宜：裁併校可評估「資源集中、不減」

少子化與都市化衝擊，新北多所偏鄉小校苦撐，有小學1到6年級僅7名學生。新北市議員林裔綺、許昭興今天總質詢，認為教育局在師資調度、課後輔導資源不足，同儕刺激不足，也讓學生競爭力低落，若能將各校教育資源集中，提供接送、營養午餐免費福利，市府應正視「裁併校」可行性。新北市長侯友宜表示，偏鄉學校確實面臨困境，將請教育局評估整併可行性，但強調「預算不減、照顧不減」，並須充分溝通地方意見，確保學生受教品質。

新北市議會今天由議員林裔綺、許昭興聯合質詢，兩人關心偏鄉教育資源分配議題。

林裔綺指出，偏鄉小校學生數不斷萎縮，師資流動率高、教師兼任行政與跨領域授課負擔過重，也導致孩子學習力低落、競爭力不足。

林裔綺說，根據資料在112年學年度，新北市國中小學習測驗未通過學生中，實際參與學習扶助比率偏低，國語文、數學及英語三科受輔率分別僅為27.71%、32.94%、24.64%；部分學校甚至未開設學習扶助班，致使學生無法獲得應有協助；全市共有16所學校（含國中與國小）出現未開班情形，影響學生共407人，其中未通過國語文測驗者224人、英語文183人。

林裔綺説，以和美國小為例只剩7個學生，柑林國小也只有10人，人數少導致學生學習基礎與互動力不夠，缺乏競爭力，孩子有時候成績追不上，學校應給予輔助計劃，避免學習挫敗感，否則會提早放棄，會形成惡性循環。

教育局長張明文指出，從中央到地方，都有許多如夜光天使等輔導計畫，也有協助照顧偏鄉孩子到晚間8時，都有針對孩子學習提供相關扶助，但還是希望能夠在課內補救為重點。

議員許昭興說，以瑞芳地區幾所小校為例，有學校約20幾人，經費有2000多萬元，若與同區另一間學校合併，兩校經費可以提升接近5000萬元，在不減預算情況下，反而能讓學生獲得更多照顧，例如免費營養午餐、課後輔導或外師教學；整併後資源能更有效運用，也可考慮將閒置校舍轉為社區老人安養據點，提升整體地方發展。

林裔綺也認為，裁併校是價值選擇，必須要嚴肅面對。

侯友宜說，議員建議非常有道理，將責成教育局研擬整併評估方案，包括地理環境、交通接送與生活條件等因素，並與地方充分溝通，只要地方沒意見、預算不減、孩子照顧好，都可以評估，讓孩子有更多同儕互動與學習多元性。

侯友宜說，市府目前針對偏鄉師資，針對偏鄉教師設有交通、租屋補助與久任獎金，也優先引入實驗教育及公費生制度，期望吸引師資留任，偏鄉教育轉型不是一句話就能解決，市府會持續努力縮短城鄉差距，讓每個孩子都能在公平環境中學習成長。

張明文説，都會以學生為中心整體檢視，並持續推動跨校共學、混齡教學及科技輔助學習等方案，作為偏鄉教育的重要支撐。