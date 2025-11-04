快訊

車流回穩...公館圓環拆後路口再微調：往北7-9時禁左轉

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市交通局交工處今天再度宣布，從11月8日（星期六）起於路口南往北方向實施7-9時禁止左轉管制，內側第2車道規畫設置「可變車道」。本報資料照片
原公館圓環拆除後，為提升羅斯福路與基隆路口上午尖峰時段的車流紓解效率，北市交通局交工處今天再度宣布，從11月8日（星期六）起於路口南往北方向實施7-9時禁止左轉管制，內側第2車道規畫設置「可變車道」。

交工處表示，上午7時至9時為直行車道（南往北方向禁止左轉，機車調整為兩段式左轉），其餘時段為左轉專用車道，藉由彈性調整車道行向，提升路口紓解效率。

交通局長謝銘鴻表示，羅斯福路與基隆路口改為正交路型，啟用後車流狀況已趨穩定，惟觀察上午尖峰時段，南往西左轉上福和橋車流量明顯較低，南往北直行車流量大。為增進直行車流之紓解效率，交工處將於羅斯福路南往北內側第2車道採「可變車道」設計，於上午7時至9時調整為直行車道，其餘時段則為左轉專用車道。

交通局表示，上午7時至9時期間，羅斯福路與基隆路口南往北方向禁止左轉，左轉車輛請先右轉基隆路，再於台科大校門前路口迴轉，機車於該時段亦禁止直接左轉，請依規定兩段式左轉或依前述替代動線通行。

另外，提醒用路人可變車道之指向管制與一般車道不同，車道兩側將設置視覺化減速標線，並於車道地面指向線加註時段資訊。透過此彈性運用，期能有效分散車流、提升通行效率。本措施將自114年11月8日（星期六）起實施，呼籲用路人依號誌、標誌及標線指示行駛，共同維護行車秩序與安全。

