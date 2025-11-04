聽新聞
普發1萬元怎麼花..北市找晶華酒店101推高CP值台北之旅
普發現金1萬元本月起領取，為了搶普發現金商機，北市觀傳局邀各大旅宿及景點業者推出一系列限時優惠，要搶全台國旅商機，開啟高CP值台北之旅。
北市觀傳局表示，旅宿優惠方面，凱達大飯店推出「全民普發•好享度假」住房專案，豪華套房享限量買一贈一超值優惠，家庭三、四人房更祭出買一贈二好康福利，平日入住價格只要1萬元起，每日限量售完為止。
國聯大飯店即日起也推出「國聯景觀套房一泊二食•買萬送萬」專案，晶華酒店同步響應入住「雲天露台家庭客房」即贈送栢麗廳四客豪華午餐，並享有價值5544元的「雲天廊」專屬禮遇。
福容大飯店台北一館推出超值方案，「三天兩夜豪華客房二泊四食」優惠價只要9999元起。還有更多吸引人的旅宿優惠內容。
至於景點部分，北市多處景點陸續推出優惠，台北101觀景台推超值門票優惠；林安泰古厝民俗文物館推出「新生兒抓週、收涎禮俗體驗」活動，凡到館報名參加並出示打卡「#普發現金一萬」，即可獲得精美小禮一份。台北當代藝術館為響應普發現金1萬元，MoCA 商店限時優惠活動開跑，設計商品9折享優惠。
北市觀傳局提醒，每家飯店、景點優惠期限不同，請上各官網活動確認。
另外，「2025台北國際旅展（ITF）」於11月7日至11月10日在南港展覽館盛大登場，觀傳局於「台北館」進行「玩台北1萬元有找！」專案活動，活動現場集結北市知名老店、人氣旅宿品牌及文青景點，祭出多項優惠，包括交通套票、住宿泡湯券、咖啡禮盒與文青伴手禮等，旅展現場也有互動抽好禮，輕鬆入手「玩台北」超值方案，用1萬元暢遊台北，玩出最大價值！
