長照3.0補助減新北負荷年增2億 民代憂社福政策排擠效應

賴清德總統宣布長照3.0將在明年上路，除擴大服務對象也提高補助，但中央修正財劃法，調降對地方長照補助，將加重地方負擔。新北市衛生局表示，據最新補助規定，市府在多項長照服務的地方負擔將顯著提高，預估明年負擔至少增加近2億元。

新北衛生局長照科長侯嘉玲說，中央針對長照服務費補助主要調整項目包括有長照服務費、人事費及家庭照護費等都有調降，如長照服務費中央補助95%，由於地方負擔5%，換算下來今年自籌約4億元，但中央明年酌減至94%，明年新北就要自籌提高至5億元。

此外，過去中央全額補助的人事費用，明年起要求地方政府自付4成。此外，家庭照顧費地方僅需付5%，明年要求地方負擔2成，換算下來長照費用預估要比去年增加2億元。

衛生局專委楊時豪表示，中央對財劃法修法後的長照財源分配事宜，仍持續與各地方政府溝通與協調，盼中央能考量地方財政承受能力，若最終地方自籌比率確定需提高，只能依中央規定辦理，並在預算中編列，確保長照服務不中斷，民眾權益不受影響。

對於中央對地方長照補助比率下修，地方負擔加重，新北市議員黃心華表示，原本各縣市政府希望透過新的財劃法，讓地方建設及福利政策更升級，中央卻以「零和」思維應對，表面上增加統籌分配補助，實際上卻減少其他專項補助，民進黨仍用抗衡角度對待地方，未來長照3.0政策不僅無法在各地均衡發展，只會造成各地長照預算規畫失衡。

黃心華表示，明年國防預算再度狂增3千多億，對社會福利預算一定會產生排擠，至於新北失能人口近15萬，全國最多，新北若要維持同樣服務水準要增加自籌預算，連帶對其他社福政策的排擠效應也愈明顯，恐造成其他社福政策排擠效應。