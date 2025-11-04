參考高雄演唱會經濟？侯友宜喊話中央：做個場館給我

高雄靠演唱會經濟翻紅，帶動觀光商機，新北市民進黨議員昨質詢時稱許高雄場館多元，質疑新北缺乏規畫。市長侯友宜回應，高雄國家體育場、流行音樂中心都是中央蓋，新北討一個原住民博物館，原已核定卻又送給高雄，「新北一個都沒有，哪有這種道理」，並喊話中央「看可不可以做一個（場館）給我」。

另外，新北大巨蛋選址進入二選一階段，侯有信心地說「新北蓋的一定比別人好」，台北大巨蛋是20年前規格，新北要蓋的是30年後的新一代巨蛋，觀光串聯更完整。

綠營蘇系議員昨質詢，聚焦城市行銷及場館經濟議題。議員彭一書指出，高雄有能容納4萬人的高雄國家體育場，還有1.5萬人的高雄巨蛋，另有中型千人等級的高雄流行音樂中心，從世界級演唱會、體育盛典，到小型音樂季、獨立音樂都能使用，建議新北積極打造能承辦大型演唱會與國際活動的「主場」，吸引更多藝文團體與觀光人潮。

議員翁震州指出，演唱會與國際體育賽事的經濟效益不只是人潮，也是城市行銷機會，高雄演唱會2023年辦130多場，創造45億經濟產值，去年157場，今年已辦90多場。

「高雄國家體育館是中央給的、流行音樂中心也是中央給的。」侯友宜感嘆，新北向中央討個原住民族博物館，最後也送給高雄，之前中央說要在新北蓋國家歌劇院，國家電影文化中心第二期到現在也沒下文，他呼籲議員「不要只問我，要幫我一起去問中央」、「看可不可以做一個給我」。

侯友宜表示，市府積極規畫活動，新北大都會公園可容納10萬人，板二體育場未來可辦2萬人活動，五股展覽館也能用。侯說，新北有建立屬於自己的城市舞台，包含新北歡樂耶誕城、河海音樂季，淡江大橋通車後將是施放跨年焰火好地點，「新北真的太美了」。

侯點名生變的場館計畫，當初新北市向中央爭取在三鶯新生地打造國家級原住民族博物館，2016年初經原民會、國發會審議通過、行政院核定，改朝換代後，原民會同年7月重新選址高雄。