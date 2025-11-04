聽新聞
新北寵物醫院用地 已送國土署審議

聯合報／ 記者葉德正／新北報導

新北缺乏公立寵物醫院，衍生醫療與殯葬亂象，新北議會民進黨團昨質詢關心寵物醫院進度，與寵物殯葬管理議題。市長侯友宜透露，寵物殯葬條例預計本月在市政會議通過，即將送議會審議。

議員張維倩指出，新北犬貓登記數超過36萬隻，已經是家人般的存在，新北沒有寵物公立醫院、公共殯葬區，希望能創造友善環境，讓新北成為毛寶貝幸福園地。

議員李倩萍則說，坊間寵物醫療費用極高，主因在於定價缺乏統一標準，寵物公立醫院存在必要性在於能為價格、品質定錨，新北原本打算在三峽設置寵物醫院，後來又改到新店，地方關注目前進度與具體規畫為何？

侯友宜指出，原規畫在三峽白雞設置的寵物醫療與殯葬三合一基地，因屬非都市土地使用受限遭農業部退回，目前改在新店規畫「寵物醫療園區」，都市計畫容許使用部分已送國土署審議。

寵物殯葬設施同樣備受關注。議員翁震州指出，目前全國僅桃園擁有合法寵物殯葬業者，新北尚無合法設施，導致價格混亂、管理不一，侯友宜表示，市府已完成自治條例草擬，最快11月提送議會審議，將針對殯葬程序、收費透明度與業者資格建立規範。

農業局長諶錫輝說，農業部去年針對非都市土地殯葬設施興辦許可開放後，新北有15家提出申請、5家核定，這5家有1家完成水保規畫即將做土地變更編定、2家正在聯合審查，三芝、淡水地區業者遭地方反對。

諶也說，中和動物之家現有生命園區提供樹葬、撒葬服務，未來將整修優化。

動物 殯葬設施 新北

