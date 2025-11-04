殯葬公司轉進新北 嘆「台北太嚴苛」

北市府擬在二殯周邊蓋殯葬大樓喊卡，因殯葬為特許行業，設公司要得到殯葬處營業許可，之後加入公會才能取得進館、遺體存放等處識別證，可跨縣市執業，有業者評估北市稽查太過嚴苛，加上北市遲無規畫專區，有業者轉進新北設公司。

一名殯葬業人士透露，若沒取得殯葬禮儀服務業許可，或未加入公會的業者，無法從事殯葬服務，第一殯儀館拆除而遷移至懷愛館周邊的業者，同樣需獲殯葬處許可才能設立或變更，目前北市許可營業的公司行號有300多家。

有業者說，北市府拆除第一殯儀館後，衍生的配套問題至今未獲解決，如喪禮、告別式等集中至懷愛館後，旺日停車位嚴重不足，讓業者相當困擾。

另外，礙於法規殯葬業者營業場所僅能做辦公室，不能陳列商品，但殯儀館周遭賣花籃、骨灰罐、棺木等，不用申請特許許可，卻仍在營業。

另一名業者坦言，殯葬業多被歸為嫌惡設施，北市遲遲無法規畫殯葬專區，加上都市計畫對殯葬業者的規定有重重限制，使得許多殯葬禮儀服務業，寧可申請跨區服務，因若遷移到外縣市再通過跨區備查後，同樣可至北市使用懷愛館設施。