台北殯葬業者進駐住宅區 開罰2案

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
記者直擊北市懷愛館周邊臥龍街一帶，不少禮儀公司在當地營業，許多禮儀公司車輛進進出出，居民反映影響生活品質。記者洪子凱／攝影
記者直擊北市懷愛館周邊臥龍街一帶，不少禮儀公司在當地營業，許多禮儀公司車輛進進出出，居民反映影響生活品質。記者洪子凱／攝影

台北一殯拆除後，殯葬量能全數轉至懷愛館（原二殯），居民反映疑有殯葬業者非法在住宅區開業，甚至巧立名目申請營業登記，造成地方亂象，里長呼籲市府拿出魄力規畫專區。

殯葬處表示，今年已稽查25次，有2業者違法營業開罰後已遷移。

記者直擊懷愛館周邊臥龍街，除原本就有不少禮儀公司在營業，許多禮儀公司車輛進進出出，還有部分商家正裝潢中，附近居民表示，一殯量能轉移後，明顯感受周邊人潮變多，特別是好日子時，車輛進出更頻繁，有時還會聽到樂器聲，已對生活品質造成影響。

黎元里長蘇偉彬表示，當地從今年8月底，陸續有居民反映疑似有新殯葬業者進駐，向市府回報後，有業者違法營業被罰款，但該處為住宅區，周邊學校也多，若殯葬業者不斷增加，對居民、學童不公平，呼籲市府拿出魄力規畫專區，讓殯葬業者集中進駐，還給居民安居環境。

議員耿葳昨在財建部門質詢表示，她接獲許多民眾陳情，有房東刻意調高租金，或與原商家解約要讓喪葬業者進駐，這些新進駐業者願吸收違約金，有些業者疑似用其他名義開業，實質從事喪葬產業，呼籲市府應加強稽查揪出亂象。

殯葬處長張世昌表示，今年以來市府稽查該區域25次，發現2家從新北來的殯葬業者違法開設殯葬禮儀服務業，依法裁罰12萬元，業者已遷離，該區域屬住宅區，只要查獲違規營業，就會依法裁罰6至30萬罰緩。

張世昌說，稽查人員若發現有店面裝潢，也會提醒房東，不可讓殯葬業者開業，後續會持續加強稽查，若以其他名目開設殯葬相關產品，如骨灰罐、棺材等，同樣違反相關規定，會移請都發局、商業處裁罰。

