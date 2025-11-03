快訊

蘇巧慧率內政委員會考察新北汙水建設 盼加速偏鄉進度

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
立法院內政委員會今前往新北市樹林區，考察「新北市汙水下水道建設規畫及執行情形」。圖／立委蘇巧慧辦公室提供
立法院內政委員會今前往新北市樹林區，考察「新北市汙水下水道建設規畫及執行情形」。此次由立委蘇巧慧率團，內政部次長董建宏、國土管理署署長吳欣修、新北市副秘書長柯慶忠等人陪同出席，針對接管率偏低區域及後續補助方向交換意見。

蘇巧慧表示，目前全國汙水下水道普及率約42%，新北市在中央八年來的大力補助下，普及率已從2016年的5成提升至7成，接管戶數達126萬多戶，居全國第1，普及率則為全國第2。她指出，儘管整體進展顯著，但樹林、三峽、鶯歌等區域的接管率仍不到5成，城鄉落差明顯，建議未來中央在經費分配、市府在施工排序上，應優先考量接管率低的地區，儘快改善民眾生活品質。

蘇巧慧強調，中央近年持續以「前瞻基礎建設」計畫補助地方，其中新北獲得的中央補助金額高達211億元，居全國之冠。她也感謝市府積極推進工程，並表示未來將持續爭取經費、加快接管進度，「不只在人口稠密區，也要讓接管率偏低地區的居民早日受惠」。

內政部次長董建宏指出，中央長期支持新北市汙水建設，歷任行政院長均將其列為重點項目。未來中央仍將透過前瞻計畫補助，並依據財劃法修正後的新分配架構，協助地方推動事權分工，加速低接管率地區的建設進度。

考察行程也關注樹林新北市肉品市場的汙水處理設施改善。蘇巧慧表示，肉品市場是全國豬肉供應的重要節點，長期以來汙水問題影響環境品質，相關改善工程預計將於今年底完工，屆時排放水質將符合環保局標準，「讓周邊居民生活更安心」。

立法院內政委員會今前往新北市樹林區，考察「新北市汙水下水道建設規畫及執行情形」。圖／立委蘇巧慧辦公室提供
蘇巧慧 肉品市場 水質

