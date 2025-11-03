表態了！馬郁雯明參選中正萬華 段宜康陪拜票

2026縣市議員選舉，不少參選人蓄勢待發，前媒體人馬郁雯預告明天將投入北市中正萬華選區，明早9時30分將到艋舺龍山寺宣布參選，並邀集前立委段宜康掃街拜票。

從媒體群組的採訪訊息貼出馬郁雯表態參選一事，內容寫下馬郁雯正式宣布，爭取民進黨提名，投入明年台北市第五選區中正萬華市議員選舉。前立委段宜康陪同到龍山寺參拜後，再赴東三水街市場掃街拜票。

無獨有偶，媒體人李正皓今早在臉書上貼出馬郁雯疑在拍攝宣傳照片，寫到「欸欸欸，這在幹嘛！翅膀硬了？真的要變馬李正皓了嗎？」

北市第五選區、中正萬華，民進黨議員席次原先有3席，在吳沛憶選上立法委員後，多了一席空間，除了馬郁雯之外，電台主持人張銘祐也宣布投入市議員初選。