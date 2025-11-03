快訊

板殯交通不便 議員淚促新北也要有懷恩公車達殯儀館

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議員張維倩今天忍著喪父之痛，完成總質詢。記者葉德正／攝影
新北市議員張維倩今天忍著喪父之痛，完成總質詢。記者葉德正／攝影

新北市議員張維倩近期才送走父親、前市議員張瑞山，她今總質詢新北市長侯友宜時指出，她替父親辦理喪事過程，發現很多來自四面八方的朋友都抱怨新北市立殯儀館難到達，市府應比照北市規畫懷恩公車，讓更多長者方便搭乘，談到難過處，張維倩難忍哽噎。新北市長侯友宜表示，周邊有3到4條路線會到板殯，當初考量住戶觀感才沒有設立「新北市立殯儀館站」，未來可能從「生命園區」等方式命名，市府也願意思考懷恩公車可行性。

張維倩今天總質詢指出，台北市第二殯儀館交通便利，「懷恩公車」可直達館區，外地民眾前往追思時相對方便，但板橋殯儀館使用率也極高，卻缺乏直接抵達公共運輸路線，許多民眾要來板殯悼念親友，都非常不便。

張維倩說，尤其外地民眾不熟路線、公車牌也不清楚，需耗費時間尋找，新北板橋殯儀館周邊殯葬設施密集，許多人仍需仰賴大眾運輸，但目前公車僅行駛至新海橋頭、新海抽水站，步行至殯儀館仍需一大段距離，建議可比照台北市，規劃「懷恩公車」專線，自板橋火車站或新莊捷運站直達殯儀館，提供民眾便捷服務。

民政局長林耀長回應，當初市府有評估過，但目前前往板橋殯儀館的公車約有3至4條，從新海抽水站步行約200公尺即可抵達。

侯友宜表示，可以理解民眾對於「殯儀館」站名的敏感，也許可以朝「生命園區」方向命名，未來新建設施也會逐步以此理念退動。懷恩公車設置會請相關單位再行評估。

張維倩強調，若有專屬懷恩公車從板橋火車站或新埔捷運站直達殯儀館，不僅能便利民眾，更是對悲傷家屬的一份溫暖與關懷，面對人生中最痛苦的時刻，市府應讓市民感受到更多體貼與慰藉，這樣的服務正是慎終追遠的具體展現，講到難過處，張難忍哽噎，但也立即恢復專業，質詢其他市政議題。

