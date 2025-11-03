「2025新北影響力」登場 10位人物以光啟發城市共感
新北市政府新聞局日前舉辦2025新北影響力「城市共感×創藝漫談」分享會，今年首度結合漫才、劇場、音樂等表演節目及跨界人物對談，邀請民眾感受溫暖的影響力。新北市長侯友宜指出，今年入選的10位影響力人物在音樂、教育、藝術、環保、地方創生等領域發光發熱，不只照亮新北，更拓展到國際，每位都是新北之光。
侯友宜表示，這10位影響力人物在各領域都展現耀眼的光芒，包括陳哲宇、余浩瑋、賴予亭在拳擊、戲劇、教育領域啟發年輕學子，陳秋柳用表演成為跨文化的橋梁、黃之揚翻轉環境教育、孫士姍用科技關懷長者、羅浩芳與搜救犬挽救生命、陳韻竹復育百年梯田、鄭純純展現泰雅文化新面貌、蕭煌奇用歌聲來傳遞愛與希望。
新北市新聞局長李利貞表示，2025新北影響力以「光始於你 Shine Begins With You」為主題，記錄每一位在自己崗位上貢獻己力、以自身光芒溫暖他人的影響力人物。分享會中，漫才表演團體達康.come、刺點創作工坊劇團及音樂改編高手YouTuber綾小路，分別以漫才、音樂劇及歌曲呈現人物故事及新北精神。
