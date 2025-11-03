快訊

偷吃人妻慘痛代價！王子遭全面停止演藝活動 經紀公司聲明曝光

明年要退休…最高法院法官周盈文辦公室昏倒 腦出血等開刀中

39屆吳舜文新聞獎公布入圍名單 聯合報6件作品入圍

「2025新北影響力」登場 10位人物以光啟發城市共感

觀天下／ 記者許端驛／新北市報導
「2025新北影響力」10位影響力人物在各領域展現耀眼光芒。 圖／紅樹林有線電視提供
「2025新北影響力」10位影響力人物在各領域展現耀眼光芒。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市政府新聞局日前舉辦2025新北影響力「城市共感×創藝漫談」分享會，今年首度結合漫才、劇場、音樂等表演節目及跨界人物對談，邀請民眾感受溫暖的影響力。新北市長侯友宜指出，今年入選的10位影響力人物在音樂、教育、藝術、環保、地方創生等領域發光發熱，不只照亮新北，更拓展到國際，每位都是新北之光。

侯友宜表示，這10位影響力人物在各領域都展現耀眼的光芒，包括陳哲宇、余浩瑋、賴予亭在拳擊、戲劇、教育領域啟發年輕學子，陳秋柳用表演成為跨文化的橋梁、黃之揚翻轉環境教育、孫士姍用科技關懷長者、羅浩芳與搜救犬挽救生命、陳韻竹復育百年梯田、鄭純純展現泰雅文化新面貌、蕭煌奇用歌聲來傳遞愛與希望。

新北市新聞局長李利貞表示，2025新北影響力以「光始於你 Shine Begins With You」為主題，記錄每一位在自己崗位上貢獻己力、以自身光芒溫暖他人的影響力人物。分享會中，漫才表演團體達康.come、刺點創作工坊劇團及音樂改編高手YouTuber綾小路，分別以漫才、音樂劇及歌曲呈現人物故事及新北精神。

音樂劇 侯友宜

延伸閱讀

新北公立寵物醫院遙遙無期？侯友宜：已送國土署審議中

議員出題明星隨堂考 侯友宜答對這日本大咖歌手引熱議

議員促成立AI資訊局 侯友宜：明年評估「朝這個方向努力」

議員指高雄演唱會多元豐富 侯友宜：看中央可否做個場館給我

相關新聞

殯葬量能增！業者疑進駐懷愛館周邊住宅區 殯葬處證實今年開罰2案

一殯遷移後，殯葬量能全數轉移台北懷愛館（原二殯），當地居民近日發現疑似有殯葬業這非法在住宅區開業，甚至巧立名目申請營業登...

板殯交通不便 議員淚促新北也要有懷恩公車達殯儀館

新北市議員張維倩近期才送走父親、前市議員張瑞山，她今總質詢新北市長侯友宜時指出，她替父親辦理喪事過程，發現很多來自四面八...

旅客按壓北捷緊急斷電鈕致列車暫停 遭罰1萬元

台北捷運公司今天表示，下午1時18分有旅客按壓大坪林站往松山方向月台緊急斷電按鈕，造成景美站往松山方向列車暫停，確認無虞...

表態了！馬郁雯明參選中正萬華 段宜康陪拜票

2026縣市議員選舉，不少參選人蓄勢待發，前媒體人馬郁雯預告明天將投入北市中正萬華選區，明早9時30分將到艋舺龍山寺宣布...

「2025新北影響力」登場 10位人物以光啟發城市共感

新北市政府新聞局日前舉辦2025新北影響力「城市共感×創藝漫談」分享會，今年首度結合漫才、劇場、音樂等表演節目及跨界人物對談，邀請民眾感受溫暖的影響力。新北市長侯友宜指出，今年入選的10位影響力人物在音樂、教育、藝術、環保、地方創生等領域發光發熱，不只照亮新北，更拓展到國際，每位都是新北之光。

汐科三鐵共構 立委辦會勘提台鐵、捷運站內轉乘

汐東捷運已經動工，未來包括基隆捷運都會在汐科火車站設站，只是依目前的設計，從火車站要轉汐東捷運或基隆捷運，都必須下到一樓出站之後，才能再進另外一個系統，是不是能夠在二樓月台就直接串連銜接，立委廖先翔就召集了相關單位人員進行討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。