汐科三鐵共構 立委辦會勘提台鐵、捷運站內轉乘

汐東捷運已經動工，未來包括基隆捷運都會在汐科火車站設站，只是依目前的設計，從火車站要轉汐東捷運或基隆捷運，都必須下到一樓出站之後，才能再進另外一個系統，是不是能夠在二樓月台就直接串連銜接，立委廖先翔就召集了相關單位人員進行討論。

立法委員廖先翔表示，現在汐東捷運已經動工，基隆捷運也在發包階段了，汐科火車站未來是三個鐵路、捷運系統都會在這裡設站，大家都以為是三鐵共構，但實際上把相關圖說拿出來才發現，目前的規劃從火車要轉汐東捷運或基隆捷運，都是必須下到一樓出站之後再進另外一個系統，跟許多人理解中，很多捷運站轉乘是不太一樣的，也比較不方便，所以，邀請相關單位現場會勘討論，看看是不是能夠從汐科往北月台能夠跟汐東捷運、基隆捷運就做連接，減少民眾通行的時間，轉乘更便利，直接在二樓就能轉乘，不用再到一樓去接。

廖先翔提到，邀集了台鐵跟捷運局來會勘，新北市捷運局是有意願這麼做，不過，台鐵有提出一些疑問，包括動線安全或是未來台鐵出站的閘票口放置的位置等等，都是後續要再來做釐清的，這次先做起頭的討論，各自回去要做的功課、解決的問題，各自單位回去做研討，之後會再召集會勘，希望把事情促成。

復興里長蕭素真說，主要是討論未來台鐵銜接捷運出入口，這是非常重要的，因為汐科站搭乘的人很多，希望透過多方溝通，未來設置的能夠符合地方的需求。

大同里長黃翠華也說，針對8年後汐東捷運站與台鐵汐科站銜接樓層做討論，希望用最快最方便的方式，讓民眾轉乘更便利，因為，本來的設計是所有的旅客都要到一樓才能做轉乘，希望透過這次討論能夠改善。

至於智慧里長黃智明則是針對停車問題提出看法，汐東捷運SB14的1號出口是在智慧里汐止地磅這邊，既然三鐵共構在這邊，未來停車問題很重要，對於一旁的國有地希望能夠設置停車場，還有微型轉運站，結合後面大同路二段169巷，就可以緩解周邊交通，尤其未來三鐵共構，停車問題一定要正視。