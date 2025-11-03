快訊

偷吃人妻慘痛代價！王子遭全面停止演藝活動 經紀公司聲明曝光

明年要退休…最高法院法官周盈文辦公室昏倒 腦出血等開刀中

39屆吳舜文新聞獎公布入圍名單 聯合報6件作品入圍

聽新聞
0:00 / 0:00

汐科三鐵共構 立委辦會勘提台鐵、捷運站內轉乘

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐科火車站目前的規劃從火車要轉汐東捷運或基隆捷運，都是必須下到一樓出站之後再進另外一個系統。 圖／觀天下有線電視提供
汐科火車站目前的規劃從火車要轉汐東捷運或基隆捷運，都是必須下到一樓出站之後再進另外一個系統。 圖／觀天下有線電視提供

汐東捷運已經動工，未來包括基隆捷運都會在汐科火車站設站，只是依目前的設計，從火車站要轉汐東捷運或基隆捷運，都必須下到一樓出站之後，才能再進另外一個系統，是不是能夠在二樓月台就直接串連銜接，立委廖先翔就召集了相關單位人員進行討論。

立法委員廖先翔表示，現在汐東捷運已經動工，基隆捷運也在發包階段了，汐科火車站未來是三個鐵路、捷運系統都會在這裡設站，大家都以為是三鐵共構，但實際上把相關圖說拿出來才發現，目前的規劃從火車要轉汐東捷運或基隆捷運，都是必須下到一樓出站之後再進另外一個系統，跟許多人理解中，很多捷運站轉乘是不太一樣的，也比較不方便，所以，邀請相關單位現場會勘討論，看看是不是能夠從汐科往北月台能夠跟汐東捷運、基隆捷運就做連接，減少民眾通行的時間，轉乘更便利，直接在二樓就能轉乘，不用再到一樓去接。

廖先翔提到，邀集了台鐵跟捷運局來會勘，新北市捷運局是有意願這麼做，不過，台鐵有提出一些疑問，包括動線安全或是未來台鐵出站的閘票口放置的位置等等，都是後續要再來做釐清的，這次先做起頭的討論，各自回去要做的功課、解決的問題，各自單位回去做研討，之後會再召集會勘，希望把事情促成。

復興里長蕭素真說，主要是討論未來台鐵銜接捷運出入口，這是非常重要的，因為汐科站搭乘的人很多，希望透過多方溝通，未來設置的能夠符合地方的需求。

大同里長黃翠華也說，針對8年後汐東捷運站與台鐵汐科站銜接樓層做討論，希望用最快最方便的方式，讓民眾轉乘更便利，因為，本來的設計是所有的旅客都要到一樓才能做轉乘，希望透過這次討論能夠改善。

至於智慧里長黃智明則是針對停車問題提出看法，汐東捷運SB14的1號出口是在智慧里汐止地磅這邊，既然三鐵共構在這邊，未來停車問題很重要，對於一旁的國有地希望能夠設置停車場，還有微型轉運站，結合後面大同路二段169巷，就可以緩解周邊交通，尤其未來三鐵共構，停車問題一定要正視。

基隆捷運 火車站 台鐵

延伸閱讀

金山區金美國小思源樓增設屋頂 室內上課不再漏水

逾5小時才排除…昨國道死亡車禍癱瘓汐止交通 廖先翔曝「關鍵原因」

台鐵汐止站月台加高 施工架翻落軌道 自強號擦撞釀險台鐵勒令停工

曾參加1人畢業典禮 廖先翔：這樣對孩子是好的嗎？質詢教育部提對策

相關新聞

殯葬量能增！業者疑進駐懷愛館周邊住宅區 殯葬處證實今年開罰2案

一殯遷移後，殯葬量能全數轉移台北懷愛館（原二殯），當地居民近日發現疑似有殯葬業這非法在住宅區開業，甚至巧立名目申請營業登...

板殯交通不便 議員淚促新北也要有懷恩公車達殯儀館

新北市議員張維倩近期才送走父親、前市議員張瑞山，她今總質詢新北市長侯友宜時指出，她替父親辦理喪事過程，發現很多來自四面八...

旅客按壓北捷緊急斷電鈕致列車暫停 遭罰1萬元

台北捷運公司今天表示，下午1時18分有旅客按壓大坪林站往松山方向月台緊急斷電按鈕，造成景美站往松山方向列車暫停，確認無虞...

表態了！馬郁雯明參選中正萬華 段宜康陪拜票

2026縣市議員選舉，不少參選人蓄勢待發，前媒體人馬郁雯預告明天將投入北市中正萬華選區，明早9時30分將到艋舺龍山寺宣布...

「2025新北影響力」登場 10位人物以光啟發城市共感

新北市政府新聞局日前舉辦2025新北影響力「城市共感×創藝漫談」分享會，今年首度結合漫才、劇場、音樂等表演節目及跨界人物對談，邀請民眾感受溫暖的影響力。新北市長侯友宜指出，今年入選的10位影響力人物在音樂、教育、藝術、環保、地方創生等領域發光發熱，不只照亮新北，更拓展到國際，每位都是新北之光。

汐科三鐵共構 立委辦會勘提台鐵、捷運站內轉乘

汐東捷運已經動工，未來包括基隆捷運都會在汐科火車站設站，只是依目前的設計，從火車站要轉汐東捷運或基隆捷運，都必須下到一樓出站之後，才能再進另外一個系統，是不是能夠在二樓月台就直接串連銜接，立委廖先翔就召集了相關單位人員進行討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。