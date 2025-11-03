專家籲新北突破舊框架 觀旅局推聯合行銷拓觀光版圖

近日新北市有議員建議市府強化城市品牌與跨城合作，吸引旅客深度停留、帶動住宿與消費。專家指出，新北觀光活動如耶誕城、天燈節已具高知名度，但未來應以「區域整合」和「雙北串聯」為主軸，結合旅宿與遊程規畫，延長旅客停留時間。

景文科大旅遊系教授楊明賢認為，新北的行銷策略應先明確區分國內與國際旅客，現有活動如耶誕城與天燈節已具知名度，但未來挑戰在於「如何突破舊框架、創造新亮點」。他建議以「區域整合」概念發展行銷，例如三峽、鶯歌、樹林可結合在地文化，打造串聯型旅遊軸線。

楊明賢也指出，新北與台北關係緊密，應善用雙北生活圈優勢，加強活動與場館串聯，如汐止可與南港北流合作擴大效益。他並建議結合旅宿與旅行社，推出2至3日套票遊程，吸引遊客深度停留；同時可借鏡台中購物節，透過商圈合作與抽獎活動帶動消費與城市能見度。

新北市觀旅局表示，市府推動跨城市觀光合作採「聯合行銷、活動串聯、共同行銷海外市場」三軸並進，近年已與基隆、台北、桃園、宜蘭共同推廣淡蘭古道，並在韓國、新加坡舉辦觀光推介會，展現北台灣旅遊品牌能量。同時跨出台灣北部，與彰化、花東、金門等縣市合作推出主題活動，拓展多元觀光版圖。

觀旅局指出，目前新北已盤點253條遊程、722個景點與544家合法旅宿，整合「青春山海線」、「淡蘭古道」等觀光廊帶，設計2至3日遊行程並結合住宿優惠，鼓勵旅客留宿。今年耶誕城結合「LINE FRIENDS」打造45天活動，預期將帶動旅客從一日遊轉為多日停留。未來也將持續透過社群行銷、網紅走訪與打卡抽獎機制，強化觀光熱度與城市形象，讓新北成為更具吸引力的旅遊目的地。